Whindersson Nunes anuncia "conteúdo exclusivo" em perfil no OnlyFans

Whindersson Nunes criou um perfil no Onlyfans Crédito: Instagram@whinderssonnunes

Além de criar conteúdo para as redes sociais e disputar lutas no estilo UFC, agora Whindersson Nunes achou mais um hobby. O influenciador criou uma conta na plataforma OnlyFans, famosa pela venda de conteúdo adulto. Para adquirir as postagens do humorista, os assinantes devem desembolsar quase R$ 50.

"Sim, esse novinho agora tem OnlyFans. Vocês sabem que eu gosto de estar no meio de tudo, não é?! Luto, faço humor, canto, danço, empino pipa, jogo bola e agora venho anunciar meu OnlyFans! Vai estar cheio de coisa exclusiva, viu?", escreveu ele na primeira postagem na rede.

Para a foto de perfil, o humorista de 28 anos escolheu um registro de uma de suas lutas, em que aparece sem camisa. Na descrição, ele colocou: "hypado desde 1995."