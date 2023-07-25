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Whindersson Nunes anuncia "conteúdo exclusivo" em perfil no OnlyFans

Influenciador estreia na plataforma adulta; assinantes devem pagar quase R$ 50: "Gosto de estar no meio de tudo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 15:45

Whindersson Nunes criou um perfil no Onlyfans
Whindersson Nunes criou um perfil no Onlyfans Crédito: Instagram@whinderssonnunes
Além de criar conteúdo para as redes sociais e disputar lutas no estilo UFC, agora Whindersson Nunes achou mais um hobby. O influenciador criou uma conta na plataforma OnlyFans, famosa pela venda de conteúdo adulto. Para adquirir as postagens do humorista, os assinantes devem desembolsar quase R$ 50.
"Sim, esse novinho agora tem OnlyFans. Vocês sabem que eu gosto de estar no meio de tudo, não é?! Luto, faço humor, canto, danço, empino pipa, jogo bola e agora venho anunciar meu OnlyFans! Vai estar cheio de coisa exclusiva, viu?", escreveu ele na primeira postagem na rede.
Para a foto de perfil, o humorista de 28 anos escolheu um registro de uma de suas lutas, em que aparece sem camisa. Na descrição, ele colocou: "hypado desde 1995."
Whindersson agora foca no mundo esportivo e participa de lutas com pessoas de diversos países. A última foi no dia 16 de julho, contra o youtuber inglês King Kenny. Ele perdeu a disputa.

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