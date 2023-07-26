Fãs de Jout Jout se surpreendem com revelação de que ela teve filho

Jout Jout em 2019 Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

A youtuber e apresentadora Jout Jout deu à luz um menino, anunciou a mãe da influencer no Instagram em post de março, descoberto por fãs e viralizado no Twitter. Julia Tolezano da Veiga Faria, que é o nome completo da nova mamãe, tem estado afastada da internet e não havia revelado a gravidez.

"Foi nesse cenário, natureza exuberante de São Pedro da serra, que me tornei vovó de um lindo menino. Foi mágico ver a Julia parir em casa", publicou a mãe da youtuber em 4 de março deste ano.

Seguidores comemoraram nas redes sociais o nascimento do bebê e deram parabéns a Jout Jout pela maternidade. Outros reagiram com surpresa ao parto.

povo se perguntando COMO A JOUT JOUT ESCONDEU QUE ESTAVA GRÁVIDA, gente é só vc NÃO POSTAR tudo que acontece na sua vida, ninguém vai ter como saber mesmo. me sigam pra mais dicas — rai (@raivotril) July 24, 2023

Saber que a Jout Jout se afastou da internet devido a descoberta da sua gravidez e foi ter seu filho em um sítio, longe de toda toxicidade e gente patética da internet me gerou uma FELICIDADE genuína por ela. Essa mulher merece muito ser feliz ❤ pic.twitter.com/x3CFF8Bere — Yan 🍂 (@yankisner) July 24, 2023

Além do canal no YouTube encerrado há um ano, e que ainda assim mantém 2,48 milhões de seguidores, ela mantém também um quadro fixo no programa Saia Justa, do GNT, desde 2018. Ela ficou conhecida gravando vídeos com reflexões sobre a vida e comportamento, de forma leve, divertida e engraçada.

Um dos vídeos mais populares, Tá todo mundo mal, foi publicado há 9 anos e deu título ao livro de Jout Jout.

Mesmo depois de anos afastada da internet, a base de fãs da youtuber segue sólida e oferecendo admiração e apoio a ela.

Imagina a sorte dessa criança em ter a simplesmente a Jout Jout como mãe??? MDS que privilégio! pic.twitter.com/wQBqTHVySd — Léo (@1moldeleog) July 24, 2023