Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Felicidade genuína'

Fãs de Jout Jout se surpreendem com revelação de que ela teve filho

Mãe da ex-youtuber publicou sobre parto em março, mas publicação só foi descoberta agora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 10:59

Jout Jout em 2019
Jout Jout em 2019 Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
A youtuber e apresentadora Jout Jout deu à luz um menino, anunciou a mãe da influencer no Instagram em post de março, descoberto por fãs e viralizado no Twitter. Julia Tolezano da Veiga Faria, que é o nome completo da nova mamãe, tem estado afastada da internet e não havia revelado a gravidez.
"Foi nesse cenário, natureza exuberante de São Pedro da serra, que me tornei vovó de um lindo menino. Foi mágico ver a Julia parir em casa", publicou a mãe da youtuber em 4 de março deste ano.
Seguidores comemoraram nas redes sociais o nascimento do bebê e deram parabéns a Jout Jout pela maternidade. Outros reagiram com surpresa ao parto.
Além do canal no YouTube encerrado há um ano, e que ainda assim mantém 2,48 milhões de seguidores, ela mantém também um quadro fixo no programa Saia Justa, do GNT, desde 2018. Ela ficou conhecida gravando vídeos com reflexões sobre a vida e comportamento, de forma leve, divertida e engraçada.
Um dos vídeos mais populares, Tá todo mundo mal, foi publicado há 9 anos e deu título ao livro de Jout Jout.
Mesmo depois de anos afastada da internet, a base de fãs da youtuber segue sólida e oferecendo admiração e apoio a ela.

Veja Também

Letícia Cazarré rebate comentários sobre foto em família sem filha

Sósia de Pabllo Vittar viraliza em encontro com cantora e semelhança confunde web

Ex-ator mirim que estrelou "Amor, Estranho Amor" com Xuxa fez filme pornô

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bárbara Reis
Bárbara Reis e o lipedema: quando a cirurgia é realmente indicada?
Imagem de destaque
5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho
Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 alimentos que ajudam no controle da pressão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados