Olivia Rodrigo fretou avião de R$ 1,2 bilhão para trazer turnê 'Guts' ao Brasil

Olivia Rodrigo está em turnê no Brasil Crédito: Ernani Ogata/Código 19/Folhapress

A cantora americana Olivia Rodrigo, principal atração do festival Lollapalooza nesta sexta-feira (28), fretou um avião para ela e sua equipe se transportarem no Brasil. O Boeing 767-300ER alugado foi avaliado em R$ 1,2 bilhão.

Rodrigo, de 22 anos, veio ao Brasil pela primeira vez com sua turnê "Guts", de seu segundo álbum de estúdio. Nesta segunda, a artista se apresentou em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, para um público de 40 mil pessoas.

Nos próximos dias, ela também fará shows em Bogotá, na Colômbia, e Monterrey, no México.

Ex atriz da Disney, Olivia Rodrigo estreou com "Drivers License", single de 2021 que chegou em uma semana ao primeiro lugar da parada de músicas mais tocadas da Billboard. Seu primeiro álbum, "Sour", ganhou um Grammy de melhor álbum vocal pop.