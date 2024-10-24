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Internacional

Obama canta Eminem em comício de Kamala Harris

Presidente ataca de rapper e leva a plateia à loucura ao entoar versos de 'Lose Yourself'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 09:18

Obama abriu o discurso dizendo que já participou de de muitos comícios e que normalmente não fica nervoso, mas que estava se sentindo como o Eminem canta em 'Lose Yourself'
Obama abriu o discurso dizendo que já participou de de muitos comícios e que normalmente não fica nervoso, mas que estava se sentindo como o Eminem canta em 'Lose Yourself' Crédito: Shutterstock
Barack Obama levou a multidão à loucura no comício de Kamala Harris nesta quarta-feira (23) em Detroit, no estado americano do Michigan.
O ex-presidente americano recitou os famosos versos de "Lose Yourself", de Eminem, trilha sonora de seu filme "8 Mile, Rua das Ilusões" (2002). O rapper, que cresceu e fez sua fama na cidade, foi o artista convidado do comício.
Após seu discurso pedindo votos para Kamala, Eminem chamou Obama ao palanque. "Já fiz muitos comícios, não é comum eu ficar nervoso", brincou o ex-presidente. "Mas eu senti alguma coisa no caminho depois do Eminem. Eu percebi que as minhas palmas estão suando, os joelhos estão fracos, os braços estão pesados, já tem vômito no meu suéter... O espaguete da mamãe", recitou Obama, arrancando aplausos e gritinhos da plateia.
Obama é um dos principais cabos eleitorais da democrata Kamala Harris. O estado de Michigan deve ser decisivo na eleição presidencial.

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