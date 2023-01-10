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Justiça

Nova sentença de Harvey Weinstein por estupro é adiada para fevereiro

Juíza que comanda o caso marcou para 23 de fevereiro a divulgação; ex-magnata do cinema pode pegar mais 18 anos de prisão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 11:44

Harvey Weinstein é declarado culpado de estupro e assédio sexual em Los Angeles
Harvey Weinstein se declarou inocente de todas as acusações e negou ter praticado sexo não consensual. Crédito: Eduardo Munoz
O anúncio da sentença de Harvey Weinstein por estupro e agressão sexual foi adiado nesta segunda-feira, 9, para que seus advogados possam entrar com uma moção para um novo julgamento.
O ex-magnata do cinema de 70 anos pode pegar até 18 anos de prisão na sentença marcada para 23 de fevereiro. Ele já está cumprindo uma pena de 23 anos por uma condenação semelhante em Nova York, que está sob apelação.
A juíza da Corte Superior de Los Angeles, Lisa Lench, disse em uma breve audiência que espera que Weinstein seja sentenciado em 23 de fevereiro caso o pedido seja negado.
Em 19 de dezembro, um júri condenou Weinstein por uma acusação de estupro e outras duas por agressão sexual contra uma modelo e atriz italiana que testemunhou ter ele aparecido sem ser convidado na porta de seu quarto de hotel durante um festival de cinema de Los Angeles, em 2013.
Os jurados absolveram Weinstein de uma acusação de agressão sexual. Eles não conseguiram chegar aos veredictos sobre três outras acusações de agressão sexual após nove dias de deliberações. Lench declarou a anulação do julgamento nessas acusações. Os promotores disseram que ainda não decidiram se vão julgá-los novamente.
Weinstein se declarou inocente de todas as acusações e negou ter praticado sexo não consensual.

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