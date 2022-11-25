Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Ex integrante do EXO, Kris Wu é condenado a 13 anos de prisão por estupro

Diversas vítimas usaram as redes sociais para denunciar o caso. Após a condenação, o cantor será expulso da China
Agência Estado

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 15:14

Kris Wu ex integrante do EXO é condenado a 13 anos de prisão por estupro Crédito: Instagram/ @kriswu
O cantor e ator sino-canadense Kris Wu, uma grande estrela da China, foi condenado a 13 anos de prisão após ser considerado culpado de estupro, anunciou um tribunal chinês nesta sexta-feira, 25, em um caso que causou escândalo no gigante asiático.
O artista de 32 anos foi condenado a "11 anos e 6 meses de prisão por estupro", disse o Tribunal Distrital de Chaoyang em Pequim, acrescentando que "ele também foi condenado a uma pena de prisão de 1 ano e 10 meses pelo crime de encontrar pessoas com o propósito de cometer adultério".
A condenação também indica que o artista será expulso da China. Canadense de ascendência chinesa, Kris Wu foi membro do grupo de k-pop EXO. Ele deixou a banda em 2014 para embarcar em uma carreira solo como ator, cantor e modelo.
No ano passado, ele foi acusado de estupro por uma estudante chinesa, de 19 anos. Segundo a vítima, o crime aconteceu quanto ela tinha 17 anos. Após o escândalo, marcas como Louis Vuitton, Bulgari, L'Oréal e Porsche, da qual ele era embaixador, suspenderam a colaboração com o cantor.
Posteriormente, outras vítimas testemunharam de forma online, acusando a equipe de Wu de comportamento predatório, especialmente convidando-os para festas de karaokê.
Essas acusações desencadearam um movimento #Metoo na China, mas a tendência se estagnou desde então. Para evitar manifestações, os censores que controlam a internet bloquearam rapidamente "hashtags" e palavras-chave referentes a casos de assédio sexual nas redes sociais.

Viu algum erro?
Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados