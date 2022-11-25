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Tom Holland e Zendaya estariam 'planejando o futuro', diz revista

Junto desde o ano passado, casal se mantém reservado dos holofotes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 11:21

Tom Holland e Zendaya estariam 'planejando o futuro'
Tom Holland e Zendaya estariam 'planejando o futuro' Crédito: Reuters/Folhapress
Tom Holland e Zendaya seguem o casal fictício dos filmes do Homem-Aranha, Peter Parker e MJ, também na vida real. Reservados, os atores foram vistos aos beijos em julho de 2021, o que levantou a suspeita dos fãs que eles estariam namorando. No entanto, eles só falaram sobre o assunto na promoção da trilogia do terceiro filme da Marvel, em novembro do mesmo ano, afirmando a falta de privacidade que sentiam. Desde então, ficaram cada vez mais reclusos dos holofotes.
Porém, de acordo com a revista US Magazine, fontes próximas ao casal teriam afirmado que o relacionamento deles está bem sério e eles pensam em construir um futuro mais sólido juntos. "Ambos estão em modo de se estabelecer na relação e estão absolutamente planejando um futuro real juntos", disse o informante.
Tom e Zendaya se conheceram nas gravações de Homem-Aranha: De Volta Ao Lar, em 2016, e mantêm o romance com raras aparições e declarações nas redes sociais.
"Uma das desvantagens da nossa fama é que a privacidade não está mais no nosso controle, e um momento que você acha que é entre duas pessoas que se amam muito, é agora um momento que é compartilhado com o mundo inteiro. Nós meio que nos sentimos roubados de nossa privacidade", disse o astro em entrevista a GQ, em novembro de 2021.
"Ver aquelas fotos (de nós nos beijando) foi muito estranho, confuso e invasivo. O sentimento que compartilhamos é que os momentos em que você está com alguém que ama devem ser preservados. Acho que amar alguém é uma coisa sagrada e especial e algo que deveria ser experimentado apenas por essas duas pessoas que se amam", completou Zendaya.

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