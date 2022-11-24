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Antony colocou lentes nos dentes, alisou o cabelo e é o mais vaidoso da Seleção Brasileira

Segundo o jornal Extra, atacante do Manchester United levou na mala diversos produtos estéticos para se cuidar no Catar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 14:10

Antony é um dos jogadores mais vaiodosos da seleção brasileira
Antony é um dos jogadores mais vaiodosos da seleção brasileira Crédito: Instagram/@antony00
Quando o assunto é estilo, a gente sabe que muitos jogadores de futebol dão um show fora do gramado. E não está sendo diferente na Copa do Mundo do Catar, inclusive Neymar levou seu próprio cabeleireiro para Doha. Nesse “vale tudo” para ficar bonito no maior evento futebolístico do mundo, outros atletas também deram um up no visual, como Antony Matheus.
O jogador do Manchester United, de apenas 22 anos, já mostrou que é bastante vaidoso. Ao longo dos anos, Antony fez diversas mudanças estéticas, como por exemplo, colocar lentes de porcelana nos dentes e fazer clareamento. Segundo o jornal Extra, o primeiro item que ele colocou na necessaire para levar à Copa foi uma escova de dentes por conta da preocupação com o sorriso.
De acordo com a publicação, entre os demais itens que Antony decidiu levar ao Catar estão, três perfumes importados e três cremes, sendo um para o corpo, outro para o rosto e mais um para seu cabelo, que inclusive é alisado com escova. É raro ver o famoso topete loiro do jogador desarrumado.
Outra mudança perceptível dos fãs e admiradores de Antony foi o seu físico. Após ser vendido para o Ajax, na Holanda, o jogador ganhou sete quilos de massa muscular e trabalhou para ter um corpo ainda mais sarado. As tatuagens do atleta também estão chamando mais atenção nessa nova fase musculosa.

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