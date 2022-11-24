Antony colocou lentes nos dentes, alisou o cabelo e é o mais vaidoso da Seleção Brasileira

Antony é um dos jogadores mais vaiodosos da seleção brasileira Crédito: Instagram/@antony00

Quando o assunto é estilo, a gente sabe que muitos jogadores de futebol dão um show fora do gramado. E não está sendo diferente na Copa do Mundo do Catar, inclusive Neymar levou seu próprio cabeleireiro para Doha . Nesse “vale tudo” para ficar bonito no maior evento futebolístico do mundo, outros atletas também deram um up no visual, como Antony Matheus.

O jogador do Manchester United, de apenas 22 anos, já mostrou que é bastante vaidoso. Ao longo dos anos, Antony fez diversas mudanças estéticas, como por exemplo, colocar lentes de porcelana nos dentes e fazer clareamento. Segundo o jornal Extra, o primeiro item que ele colocou na necessaire para levar à Copa foi uma escova de dentes por conta da preocupação com o sorriso.

De acordo com a publicação, entre os demais itens que Antony decidiu levar ao Catar estão, três perfumes importados e três cremes, sendo um para o corpo, outro para o rosto e mais um para seu cabelo, que inclusive é alisado com escova. É raro ver o famoso topete loiro do jogador desarrumado.