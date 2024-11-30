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Noiva de Kevinho já foi casada com jogador capixaba Sidcley Ferreira

Cantou anunciou neste mês o noivado com a modelo Thais Pinheiro, que chegou a viver na Grécia com o lateral de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 13:09

Thais Pinheiro e MC Kevinho
Thais Pinheiro e MC Kevinho Crédito: Instagram/@kevinho
Após cerca de um mês que anunciou o relacionamento nas redes sociais,  Kevinho está noivo da modelo Thais Pinheiro. Neste mês o cantor publicou uma sequência de fotos com a companheira, incluindo um registro dela usando a aliança de noivado: "Feliz aniversário minha noiva! Eu te amo", escreveu ele na legenda, que teria feito o pedido no dia do aniversário dela.
Com quase 140 mil seguidores no Instagram, a estudante de Publicidade já foi casada com o capixaba Sidcley Ferreira, lateral ex-Athletico/PR e atualmente no Amazonas. Ela chegou a morar no exterior com ele, incluindo Grécia e Ucrânia. 

Thais Pinheiro está noiva do cantor Kevinho

O relacionamento entre Thaís e Sidcley chegou a ganhar as manchetes em 2021. Isso porque a mãe do jogador não teria gostado do envolvimento da loira com o filho e teria publicado 'indiretas' para o casal nas redes sociais. Em uma das postagens escreveu: "Mãe vem antes de namorada, de esposa ou de qualquer outra pessoa, então, antes de cuidar dos outros, cuide primeiro daquela que te gerou e deu a vida, porque quando te virarem as costas, ela vai ser a única com quem você poderá contar. Então, valorize enquanto tem!".
Thais Pinheiro já foi casada com o capixaba Sidcley Ferreira
Thais Pinheiro já foi casada com o capixaba Sidcley Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram

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