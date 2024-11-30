Noiva de Kevinho já foi casada com jogador capixaba Sidcley Ferreira

Após cerca de um mês que anunciou o relacionamento nas redes sociais, Kevinho está noivo da modelo Thais Pinheiro. Neste mês o cantor publicou uma sequência de fotos com a companheira, incluindo um registro dela usando a aliança de noivado: "Feliz aniversário minha noiva! Eu te amo", escreveu ele na legenda, que teria feito o pedido no dia do aniversário dela.

O relacionamento entre Thaís e Sidcley chegou a ganhar as manchetes em 2021. Isso porque a mãe do jogador não teria gostado do envolvimento da loira com o filho e teria publicado 'indiretas' para o casal nas redes sociais. Em uma das postagens escreveu: "Mãe vem antes de namorada, de esposa ou de qualquer outra pessoa, então, antes de cuidar dos outros, cuide primeiro daquela que te gerou e deu a vida, porque quando te virarem as costas, ela vai ser a única com quem você poderá contar. Então, valorize enquanto tem!".