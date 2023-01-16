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No 'Domingão', Simone Mendes fala sobre fim da dupla com Simaria

A cantora deu a entender que, se dependesse dela, as duas não teriam terminado a parceria, mas que compreendeu que deveria dar espaço para irmã seguir com seus planos individuais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 17:12

A cantora Simone Mendes
Simone Mendes brincou que teria sido "bloqueada" pela irmã. Crédito: Instagram/as_coleguinhas_ss
Simone Mendes participou do Domingão com Huck (Rede Globo) neste final de semana e falou sobre o fim da dupla sertaneja com Simaria. A cantora deu a entender que, se dependesse dela, as duas não teriam terminado a parceria, mas que compreendeu que deveria dar espaço para irmã seguir com seus planos individuais.
Huck perguntou a Simone se a decisão de encerrar com a dupla foi um consenso. Com seu tom brincalhão de sempre, a cantora respondeu que "teve que querer" parar de trabalhar com a irmã. "A vida é feita de ciclos, e o meu e da minha irmã chegou ao fim. Ela não queria mais continuar cantando e ela está muito feliz com os filhos dela, que é uma coisa que ela queria muito, e eu queria continuar fazendo o que eu faço, que é continuar cantando", disse.
Questionada se a relação pessoal com Simaria havia sofrido alguma deterioração, Simone brincou que teria sido "bloqueada" pela irmã. Ela disse que não carrega ressentimentos. "Vou deixar bem claro em rede nacional: ela é a razão da minha vida, ela é o amor da minha vida, eu devo à ela muito do que sou hoje. Se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe", afirmou. "Mas a minha porta, o meu celular e o meu amor para você sempre vão estar de pé, você é uma das coisas mais importantes da minha vida".
Essa não é a primeira vez que a cantora fala sobre o assunto. Em dezembro, ela concedeu entrevista ao Fantástico e comentou o tema. Na ocasião, Simone disse que foi pega de surpresa. "Eu fiquei sem saber de fato o que houve até que nós tivemos uma conversa e houve o fim do ciclo", disse.
Também em entrevista ao programa, Simaria declarou que a separação da irmã não foi planejada. "Não é nem que eu gostaria de separar", disse. Ela argumentou que se viu "sufocada" por Simone, mas que elas já haviam acertado os ponteiros.

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