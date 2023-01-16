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Só dá ela!

Jojo Todynho revela convite para o "Big Brother" em Portugal e motivo da recusa: "Fiquei com medo"

Vencedora da "A Fazenda", em 2020, famosa revelou que ficou contente por ganhar reality show no Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 15:07

Jojo Todynho confirma que fará bariátrica
Jojo Todynho: funkeira afirmou ter recusado convite do "Big Brother Portugal"  Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Durante participação no quadro "Acredite em Quem Quiser", do "Domingão com Huck", Jojo Todynho revelou que recusou um convite do "Big Brother Portugal".
A influenciadora e apresentadora contou em uma das histórias verdadeiras do quadro "Acredite em Quem Quiser", com a participação Bruna Gomes, ex-namorado de Felipe Neto e vencedora da última edição do reality em terras portuguesas.
"Fui convidada para o 'BBB' de Portugal e não aceitei e ela (Bruna) entrou no meu lugar", contou Jojo.
"Fiquei com medo, porque não fui cancelada no Brasil, mas do outro lado do mundo é outra história. Deixa eu ganhar aqui que está bom", revelou.
A famosa ainda elogiou a participação de Bruna Gomes, que ganhou 10 mil Euros com a vitória no reality, dizendo que ela foi "maravilhosa e impecável do começo ao fim".
Jojo Todynho foi a vencedora da edição "A Fazenda 12", em 2020, com 52,54% dos votos, seguida por MC Biel (36,10%) e Stéfani Bays (11,36%). Ela conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

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