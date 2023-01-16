Jojo Todynho revela convite para o "Big Brother" em Portugal e motivo da recusa: "Fiquei com medo"

Durante participação no quadro "Acredite em Quem Quiser", do "Domingão com Huck", Jojo Todynho revelou que recusou um convite do "Big Brother Portugal".
A influenciadora e apresentadora contou em uma das histórias verdadeiras do quadro "Acredite em Quem Quiser", com a participação Bruna Gomes, ex-namorado de Felipe Neto e vencedora da última edição do reality em terras portuguesas.
"Fui convidada para o 'BBB' de Portugal e não aceitei e ela (Bruna) entrou no meu lugar", contou Jojo.
"Fiquei com medo, porque não fui cancelada no Brasil, mas do outro lado do mundo é outra história. Deixa eu ganhar aqui que está bom", revelou.
A famosa ainda elogiou a participação de Bruna Gomes, que ganhou 10 mil Euros com a vitória no reality, dizendo que ela foi "maravilhosa e impecável do começo ao fim".
Jojo Todynho foi a vencedora da edição "A Fazenda 12", em 2020, com 52,54% dos votos, seguida por MC Biel (36,10%) e Stéfani Bays (11,36%). Ela conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.