Jojo Todynho revela convite para o "Big Brother" em Portugal e motivo da recusa: "Fiquei com medo"

Jojo Todynho: funkeira afirmou ter recusado convite do "Big Brother Portugal" Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Durante participação no quadro "Acredite em Quem Quiser", do "Domingão com Huck", Jojo Todynho revelou que recusou um convite do "Big Brother Portugal".

A influenciadora e apresentadora contou em uma das histórias verdadeiras do quadro "Acredite em Quem Quiser", com a participação Bruna Gomes, ex-namorado de Felipe Neto e vencedora da última edição do reality em terras portuguesas.

"Fui convidada para o 'BBB' de Portugal e não aceitei e ela (Bruna) entrou no meu lugar", contou Jojo.



"Fiquei com medo, porque não fui cancelada no Brasil, mas do outro lado do mundo é outra história. Deixa eu ganhar aqui que está bom", revelou.

A famosa ainda elogiou a participação de Bruna Gomes, que ganhou 10 mil Euros com a vitória no reality, dizendo que ela foi "maravilhosa e impecável do começo ao fim".