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Reality Show

No "BBB 22", Eliezer afirma ter gasto R$ 15 mil em preenchimento facial

Participante do Pipoca afirma ter parcelado quantia em 24 vezes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 09:34

O carioca Eliezer é mais um brother do BBB 22
O carioca Eliezer é mais um brother do BBB 22 Crédito: Instagram/@eusouoeli
Sem festa ou cooler com bebidas alcoólicas nesta madrugada de quinta-feira (20), os participantes do Big Brother Brasil 2022 (Globo) viraram à noite conversando e se conhecendo melhor. Sem divisão entre Pipoca e Camarote, os brothers e sisters compartilharam suas histórias de vidas e curiosidades entre si.
No caso de Eliezer, 31, o participante contou ter gasto R$ 15 mil reais em preenchimento facial para entrar no BBB 22. Ele ainda disse ter parcelado a fatura em 24 vezes.
Conhecido por seu espírito aventureiro e ser fã da estrela pop internacional Britney Spears, o designer fluminense natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, também se destacou ao contar uma experiência com aplicativos de relacionamento.
Sem pudor, Eliezer falou explicitamente sobre uma vez que teve relação sexual com uma pretendente encontrada no Tinder. Ao chegar no encontro, o brother descobriu que a mulher era casada e vivia um relacionamento poliamor.
Já em relação ao preenchimento facial, alguns internautas se impressionaram com a revelação do participante e comentaram nas redes sociais. "Eliezer quer ganhar o BBB para terminar de pagar o preenchimento facial dele", brincou um usuário do Twitter.

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