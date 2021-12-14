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Documentário

Neymar aparece como Coringa em trailer de documentário sobre ele na Netflix

'O Caos Perfeito' estreia dia 25 de janeiro na plataforma; veja vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 12:44

Neymar aparece como Coringa em trailer de documentário da Netflix
Neymar aparece como Coringa em trailer de documentário da Netflix Crédito: Reprodução/Netflix
A Netflix anunciou nesta terça (14) que "Neymar: O Caos Perfeito", documentário sobre a trajetória do jogador, estreia dia 25 de janeiro. No trailer divulgado da nova produção, o atacante afirma que é considerado o Batman para a família e os amigos próximos. Já para quem não o conhece, ele é o Coringa, o inimigo do herói.
Também no vídeo, ao ser perguntado sobre como gostaria que a série começasse, Neymar responde que com as pessoas falando sobre as atitudes dele. "Me julgando, sabe. 'Neymar é um monstro', não sei o que e tal. E vai passando, sabe. Vai mudando assim, todas as pessoas falando mal e depois me conheceriam", diz, soltando uma gargalhada ao final.
No Twitter, o jogador divulgou o documentário. "Ansioso é pouco", escreveu.

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