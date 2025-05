Saúde

Netinho inicia nova fase de tratamento contra o câncer

Cantor tem buscado se manter em atividade durante o tratamento, através de caminhadas diárias e exercícios de musculação

O cantor contou que esta etapa do tratamento vem correndo bem e que não tem sofrido com os efeitos colaterais. "Meu corpo tem reagido de uma forma espetacular a tudo, graças a Deus", informou, por meio de post no Instagram.>