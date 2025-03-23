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Aos 58 anos

Cantor Netinho é diagnosticado com câncer no sistema linfático

Antes do diagnóstico, o artista chegou a cancelar toda a sua agenda de apresentações marcadas para o Carnaval de 2025. Netinho ganhou destaque na década de 1990 com sucessos como Milla, Capricho dos Deuses e A Vida é Festa.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Março de 2025 às 17:13

O cantor Netinho foi diagnosticado com câncer do sistema linfático. O anúncio da descoberta do linfoma foi feito através da divulgação do boletim médico no site oficial do artista, no sábado (22). O comunicado, assinado pela diretoria médica do Hospital Aliança Star, em Salvador, afirma que Netinho está com "acompanhamento onco-hematológico" e segue com suporte médico especializado.
Netinho durante show em Caeté, Minas Gerais, em 2024
Netinho durante show em Caeté, Minas Gerais, em 2024 Crédito: Marcos Figueiredo
O cantor passou semanas internado, realizando exames após sentir fortes dores e dificuldade para se locomover. Antes de receber alta, ele chegou a compartilhar parte da rotina no hospital e afirmou que manteria o tratamento em sigilo, mas agora decidiu compartilhar o diagnóstico.
Aos 58 anos, o artista já passou por três cirurgias no cérebro e precisou colocar quatro stents. Em 2013, sofreu três AVCs e perdeu a voz devido ao uso de anabolizantes.
Devido à internação, o artista cancelou toda a sua agenda de apresentações marcadas para o Carnaval de 2025. Netinho ganhou destaque na década de 1990 com sucessos como Milla, Capricho dos Deuses e A Vida é Festa.

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