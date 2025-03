Final

Beleza Fatal’: o que aconteceu com Lola e Sofia no último episódio?

Folhetim de Raphael Montes teve seu último capítulo exibido nesta sexta-feira, 21

Após a morte de Benjamin (Caio Blat), a polícia tem aceso às câmeras de segurança, e vê que uma mulher usando um lenço na cabeça chega pela entrada de trás da clínica Argento, próximo à hora da morte do médico. Posteriormente, esta mesma mulher é vista enterrando a arma do crime no jardim. A arma em questão está registrada no nome de Lola.>