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Família real

Netflix: Em "Harry & Meghan", príncipe Harry revela maior arrependimento de sua vida

Durante depoimento em série que estreia na gigante do streaming, britânico falou sobre o erro em usar um uniforme nazista durante uma festa em 2005
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 10:58

"Harry & Meghan" entrou em cartaz na Netflix nesta quinta (8) Crédito: Netflix/Divulgação
O Príncipe Harry contou que se arrepende profundamente por ter usado um uniforme nazista em uma festa à fantasia em 2005. O depoimento foi feito durante a nova série documental sobre o duque de Sussex e sua esposa, Meghan Markle, intitulada "Harry & Meghan", que está em cartaz na Netflix.
Mostrando os bastidores da vida do casal real, a série trouxe o filho da Princesa Diana, que tinha 20 anos na época, para falar sobre o episódio, no qual ele chamou de um "dos maiores erros" da sua vida e que "sentiu-se muito envergonhado depois". Ele está falando sobre uma festa em Londres, que recebeu mais de 250 convidados, e estava vestido como um soldado nazista com uma braçadeira vermelha estampada com uma grande suástica.
"Tudo o que eu queria fazer era consertar", lamentou, e em sequência disse que a situação foi resolvida com muita educação e conscientização.
"Nesta família, às vezes você faz parte do problema e não da solução. Há um grande nível de viés inconsciente. Na verdade, não é culpa de ninguém. Mas uma vez que foi apontada ou identificada dentro de você, você precisa corrigi-la. É um trabalho constante em andamento para todos, inclusive para mim". disse.
Harry contou que logo após o caso, "poderia ter simplesmente ignorado e provavelmente cometido os mesmos erros repetidamente", no entanto, usaram o episódio para "aprender com" a experiência.
"Conversei com o rabino-chefe de Londres, o que teve um impacto profundo em mim. Fui a Berlim e conversei com um sobrevivente do Holocausto", revelou.

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