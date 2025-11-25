Editorias do Site
Neguinho da Beija-Flor revela efeito colateral de caneta emagrecedora

Sambista decidiu aplicar o medicamento com o objetivo de perder o 'pneuzinho'

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:44

Neguinho da Beija-flor
Neguinho da Beija-flor Crédito: André_MA/Shutterstock.com

Neguinho da Beija-Flor, 76, está fazendo uso de caneta emagrecedora. Ele disse estar tomando o medicamento para "tirar um pneuzinho". "Eu sou desses que vê defeito onde não tem", confessou em entrevista ao jornal Extra.

Na segunda aplicação, ele disse estar sentindo os efeitos colaterais da injeção. "A saúde tá boa. Hoje tô meio baleadinho porque eu inventei de tomar aquela injeção que emagrece e tô todo arrebentado. O efeito colateral bateu forte", disse.

É fundamental ter orientação médica para usar o medicamento, que pode causar efeitos colaterais como náuseas, constipação e diarreia. As canetas emagrecedoras são indicadas para o tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade.

