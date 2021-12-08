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Narcisa Tamborindeguy é atingida por palhaço em festa

Socialite compartilhou registro do momento em seu Twitter
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 12:10

Narcisa Tamborindeguy é atingida por palhaço
Narcisa Tamborindeguy é atingida por palhaço Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
A socialite Narcisa Tamborindeguy, 55, compartilhou nesta segunda-feira (6) um registro de uma festa infantil a qual compareceu e acabou sendo atingida por um bastão de luz na cabeça. O vídeo foi publicado em seu Twitter e divertiu internautas.
No registro é possível ver a socialite filmando o evento e andando sem perceber que um palhaço girava dois bastões de luz. Em certo momento, Narcisa é atingida na cabeça pelo objeto e então se afasta do palhaço.
Nos comentários, fãs e internautas comentaram a situação. "Ai que batida", escreveu um, fazendo alusão ao bordão de Narcisa, "ai que loucura". "Narcisa, precisamos desse vídeo que você estava gravando na hora que o palhaço te agrediu de forma não intencional", pontuou outro.
"Narcisa uma das melhores pessoas no Twitter!", pontuou uma terceira. "Narcisa machucou? Eu estou rindo com todo respeito", disse ainda outra. "Simplesmente perfeita cada movimento dela é perfeito", escreveu uma quinta internauta.
A socialite estava na festa de aniversário de um ano de Bento, filho da empresária Piny Montoro com o ator Bruno Franklin. Nomes como Gloria Pires, Giovanna Antonelli e Andrea Santa Rosa Garcia, esposa de Márcio Garcia, também estavam presentes na ocasião e tiraram fotos com Narcisa.

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