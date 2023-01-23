Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Não consigo parar de ter pesadelo', diz Luciana Gimenez sobre acidente de ski
Recuperação

'Não consigo parar de ter pesadelo', diz Luciana Gimenez sobre acidente de ski

‘A dor às vezes é insuportável’, disse a apresentadora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 08:40

Luciana Gimenez sofreu um acidente de esqui nos Estados Unidos
Luciana Gimenez sofreu um acidente de esqui nos Estados Unidos Crédito: Instagram/@lucianagimenez
Luciana Gimenez fez um desabafo sobre sua recuperação após o acidente de ski sofrido no início deste mês. A apresentadora compartilhou um story neste sábado, 21, para dar detalhes sobre seu estado de saúde.
"Para todos meus amigos, obrigada pelo amor recebido. Tem sido muito dolorido, muito mesmo. Vou ser forte, mas ainda não consigo parar de ter pesadelo com a queda. A dor às vezes é insuportável", disse.
"Mas meus amigos não cansam de me lembrar que sou forte e vou ficar bem. Como dói isso... Agora é um dia por vez. E agradecer por ter como resolver, tirar o melhor aprendizado. Ainda não sei bem... Quando souber eu conto", finalizou.

Veja Também

Shakira é homenageada por associação colombiana de cornos por 'traições' de Piqué

Nanda Costa emociona web ao chorar morte do pai que a abandonou

Belo é intimado a pagar dívida de IPTU de mais de R$ 100 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos luciana gimenez
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados