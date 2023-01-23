'Não consigo parar de ter pesadelo', diz Luciana Gimenez sobre acidente de ski

Luciana Gimenez fez um desabafo sobre sua recuperação após o acidente de ski sofrido no início deste mês. A apresentadora compartilhou um story neste sábado, 21, para dar detalhes sobre seu estado de saúde.
"Para todos meus amigos, obrigada pelo amor recebido. Tem sido muito dolorido, muito mesmo. Vou ser forte, mas ainda não consigo parar de ter pesadelo com a queda. A dor às vezes é insuportável", disse.
"Mas meus amigos não cansam de me lembrar que sou forte e vou ficar bem. Como dói isso... Agora é um dia por vez. E agradecer por ter como resolver, tirar o melhor aprendizado. Ainda não sei bem... Quando souber eu conto", finalizou.