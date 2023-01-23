'Não consigo parar de ter pesadelo', diz Luciana Gimenez sobre acidente de ski

Luciana Gimenez sofreu um acidente de esqui nos Estados Unidos Crédito: Instagram/@lucianagimenez

Luciana Gimenez fez um desabafo sobre sua recuperação após o acidente de ski sofrido no início deste mês. A apresentadora compartilhou um story neste sábado, 21, para dar detalhes sobre seu estado de saúde.

"Para todos meus amigos, obrigada pelo amor recebido. Tem sido muito dolorido, muito mesmo. Vou ser forte, mas ainda não consigo parar de ter pesadelo com a queda. A dor às vezes é insuportável", disse.