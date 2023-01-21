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Belo é intimado a pagar dívida de IPTU de mais de R$ 100 mil

Pagodeiro diz que não foi notificado pela Justiça e que o imóvel no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, foi vendido em 2009
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 10:12

O cantor Belo, 49, negou nesta sexta-feira (20) ter uma dívida de IPTU de mais de R$ 100 mil com a Prefeitura do Rio de Janeiro, referente ao não pagamento do imposto, entre 2018 e 2021, de um imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade.
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O cantor Belo negou que esteja com dívidas junto à Prefeitura do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@belo
Belo explicou à reportagem que a casa foi vendida em 2009 e não sabe se o novo proprietário fez a mudança de titularidade do IPTU para o nome dele ou se vendeu para outra pessoa. "Meu advogado está vendo se o cara que comprou o imóvel não pagou o IPTU, entramos na Justiça com o contrato de compra e venda", disse Belo.
O cantor afirmou ainda que se estivesse devendo já teria sido localizado facilmente porque todas as pessoas sabem onde acontecem os seus shows. "Eu não recebi nenhuma notificação da Justiça."
Procurado pela reportagem, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) informou que determinou que o cantor seja intimado a pagar as dívidas de IPTU com taxas e correção monetária que totalizam R$ 104.714,56, além de 10% do valor do débito referente a honorários advocatícios.
A decisão da juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara de Fazenda Pública, protocolada no final de dezembro do ano passado, determina que o cantor pague a dívida em cinco dias. Se ele não cumprir a decisão, pode sofrer penhora de bens.

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