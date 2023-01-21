Intimidade

Nanda Costa emociona web ao chorar morte do pai que a abandonou

Atriz contou em programa de TV que ele deixou a família quando ela era bebê. "Sempre esperei por você, pai! E, através dessa foto, sabia que você existia"
Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 12:56

Nanda Costa emocionou os fãs neste sábado (21) ao lamentar a morte do pai em uma antiga foto publicada em seu perfil no Instagram. A atriz, que dois dias antes havia festejado nas redes os 15 meses de vida das filhas Kim e Tiê, aparece na imagem ainda bebê, sendo segurada no colo por ele.
Nanda Costa bebê no colo do pai Crédito: Reprodução/Instagram
"Era Natal, o meu primeiro Natal, o meu único Natal com ele. No colo dele. Sempre esperei por você, pai! E, através dessa foto sabia que você existia. Choro por sua partida. Que triste que a vida quis assim. Essa foto nunca saiu do meu lado, e nunca sairá. Descansa em paz. Te amo, pai", escreveu.
Em meados de 2022, Nanda, 36, revelou no programa de Serginho Groisman que seu pai abandonou a família quando ela tinha cerca de um ano. Apesar da ausência (ou justamente por causa dela), ele teria sido sua motivação para tentar a carreira de atriz.
"Uma vez, assistindo TV com a minha mãe e com a minha avó, eu perguntei: 'Mãe, você acha que o meu pai assiste TV? Você acha que ele assiste jornal igual o meu avô ou assiste novela igual você e a minha avó?'. Ela falou: 'Eu acho que ele vê os dois'. Aí eu falei: 'Então eu vou entrar ali, ele vai ter orgulho de mim e vai voltar'", disse ela na ocasião.
Até o final da manhã deste sábado, o post de Nanda havia sido curtido por quase 28 mil pessoas, entre elas Adriane Galisteu, Regina Casé ("Um beijo cheio de amor em você, meu bem"), Mariana Ximenes, Marcella Fogaça, Maeve Jinkings, Vera Zimmermann e Catarina Abdalla, entre outros.

