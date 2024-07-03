Naldo Benny diz que foi coach de Vini Jr: 'Só o chamo de filhote'

Naldo (à esquerda) afirma ter sido coach do jogador Vini Jr. Crédito: Reprodução/ TV Brasil; Rafael Ribeiro/CBF

O cantor Naldo Benny, conhecido por divulgar, sem provar, grandes feitos, agora afirma que foi "coach" de Vinicius Jr., jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

A afirmação de Naldo foi feita em entrevista ao Jairo Roberto Podcast, divulgada nesta terça-feira, 2. "Fui um coach do Vinicius Jr. Vou te mandar essa foto, do Vinicius Jr. na minha casa, com 16 anos. Só chamo ele de 'filhote', porque ele é muito parceiro do Pablo, meu filho, o PJ. Foi o PJ quem o levou lá em casa", afirmou Naldo.

O cantor também revelou como trabalhou com o psicológico de Vini Jr. "Eu falei: 'filhote, pode focar, mano. Eu vejo um futuro para você brilhante. A Champions League é um bagulho pequeno para você. Bola de ouro, melhor do mundo. Ele vai ser campeão do mundo com a Seleção Brasileira'".

Apesar da ajuda, Naldo, no entanto, aconselhou o jogador a se cercar dos melhores treinadores. "Eu falei: 'o caminho é esse: vai nesse foco de atleta, pega os caras brabo (sic), que treinou o Cristiano Ronaldo'", disse.