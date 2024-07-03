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Naldo Benny diz que foi coach de Vini Jr: 'Só o chamo de filhote'

Em declaração a um podcast, o cantor revelou como trabalhou o psicológico do jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 13:24

Naldo (à esquerda) afirma ter sido coach do jogador Vini Jr.
Naldo (à esquerda) afirma ter sido coach do jogador Vini Jr. Crédito: Reprodução/ TV Brasil; Rafael Ribeiro/CBF
O cantor Naldo Benny, conhecido por divulgar, sem provar, grandes feitos, agora afirma que foi "coach" de Vinicius Jr., jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.
A afirmação de Naldo foi feita em entrevista ao Jairo Roberto Podcast, divulgada nesta terça-feira, 2. "Fui um coach do Vinicius Jr. Vou te mandar essa foto, do Vinicius Jr. na minha casa, com 16 anos. Só chamo ele de 'filhote', porque ele é muito parceiro do Pablo, meu filho, o PJ. Foi o PJ quem o levou lá em casa", afirmou Naldo.
O cantor também revelou como trabalhou com o psicológico de Vini Jr. "Eu falei: 'filhote, pode focar, mano. Eu vejo um futuro para você brilhante. A Champions League é um bagulho pequeno para você. Bola de ouro, melhor do mundo. Ele vai ser campeão do mundo com a Seleção Brasileira'".
Apesar da ajuda, Naldo, no entanto, aconselhou o jogador a se cercar dos melhores treinadores. "Eu falei: 'o caminho é esse: vai nesse foco de atleta, pega os caras brabo (sic), que treinou o Cristiano Ronaldo'", disse.
Naldo disse ainda que se prepara para ajudar outro jogador. Segundo Naldo, ele trabalha para trazer Neymar, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, para o time do Flamengo.

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