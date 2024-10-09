Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'Nahim precisava de tratamento e nós também', diz cunhada do cantor

MP pediu arquivamento do caso após avaliação de que artista morreu em decorrência de mistura que incluiu uso de bebida, remédio, droga e queda acidental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 08:22

Nahim participou dos realities 'A Fazenda' e 'Power Couple', da Record
Nahim participou dos realities 'A Fazenda' e 'Power Couple', da Record Foto: RecordTV Crédito: RecordTV
Lisa Gomes, cunhada de Nahim, comentou a morte do cantor aos 71 anos, em junho. A repórter do TV Fama emitiu uma nota sobre o caso que teve a hipótese de crime descartada.
"A morte de Nahim ainda nos traz dor e lembranças de um momento que jamais gostaríamos de ter passado. Portanto, respeitamos a decisão do Ministério Público que pediu arquivamento do caso e afirma que morte de Nahim foi acidental por causa de bebida, remédio, droga e queda de escada", escreveu, em story no Instagram.
Ela lamentou a morte do cantor. "Não gostaríamos que isso tivesse acontecido em hipótese alguma. Queríamos ele vivo, feliz e fazendo o que mais amava na vida, que era cantar e levar alegria por onde passava".
"Respeitamos a promotoria, a investigação policial e o laudo pericial", continuou. "Tudo está sendo esclarecido a rigor da lei. E que esse triste episódio sirva de alerta a todas as famílias que lutam com usuário de drogas em casa."
Por fim, Lisa ressaltou os malefícios do vício e disse que Nahim, assim como a família do cantor, precisava de ajuda. "O impacto da dependência química resulta numa montanha-russa de emoções, desespero, desafios, estresse e afetam todos ao redor. Nahim precisava de um tratamento e nós também, afinal, a família adoece e morre junto com o adicto."

Veja Também

Polícia conclui que morte de Nahim foi acidental

Budah lança álbum com participação de Djonga, Duda Beat, Delacruz e TZ da Coronel

Saiba quais são os nomes de bebês mais comuns no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doenca Famosos Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados