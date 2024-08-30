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Em junho

Polícia conclui que morte de Nahim foi acidental

Cantor morreu pelo uso de drogas associado à queda que sofreu da escada dentro de sua casa, segundo a delegacia que investigou o caso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 13:29

Nahim participou dos realities 'A Fazenda' e 'Power Couple', da Record
Nahim participou dos realities 'A Fazenda' e 'Power Couple', da Record Crédito: RecordTV
A Polícia Civil conclui que a morte do cantor Nahim, em 13 de junho, na sua residência em Taboão da Serra, foi acidental. O cantor morreu pelo uso de drogas associado à queda que sofreu da escada dentro de sua casa, segundo a delegacia que investigou o caso.
As informações são do G1, que também divulgou o laudo do IML (Instituto Médico Legal). Segundo o portal, Nahim teve intoxicação por cocaína e traumatismo craniano, que pode ter sido causado por perda de consciência ou até mesmo uma morte súbita por causa da droga.
As investigações sobre a morte do cantor seguem em segredo de Justiça, a pedido de sua ex-mulher, Andreia de Andrade.
Na ocasião da morte, a Polícia Civil informou à Folha que a morte havia sido registrada como suspeita e estava sendo investigada no 1º DP de Taboão da Serra. "Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência", disse a nota.
Segundo o G1, câmeras de segurança da residência do cantor foram verificadas pelos policiais, mas nenhuma imagem reveladora foi encontrada.
Testemunhas ouvidas na delegacia confirmaram que o cantor fazia uso "esporádico ou recreativo" de cocaína, diz também o portal.
Nahim Jorge Elias Júnior ficou famoso na década de 1980, quando conquistou o público em programas de auditório e venceu o quadro "Qual é a Música?", do extinto Programa Silvio Santos. Em 1984, Nahim foi jurado no Cassino do Chacrinha, na TV Globo.

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