Musical

Musical sobre Paulo Gustavo procura atores para viver papel do humorista

Produção vai selecionar candidatos para interpretar o também apresentador em sua infância e fase adulta

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 08:21

Trailer de 'Filho da Mãe', último projeto de Paulo Gustavo Crédito: Amazon Studios

A produção de "Meu Filho é um Musical" anunciou nesta quinta-feira (30) a abertura de inscrições para atores que desejam interpretar Paulo Gustavo (1978-2021) no teatro, data em que o humorista completaria 47 anos. Ao lado da filha, Ju Amaral, Dona Déa é quem está à frente do espetáculo que já tem estreia marcada para 10 de maio de 2026, no Dia das Mães.

A peça busca atores para interpretar o comediante m duas fases: a infância, entre 6 e 10 anos, e a fase adulta, com aparência entre 18 e 35 anos. Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, vítima de complicações pela Covid-19, após quase dois meses de internação

As audições serão realizadas no Rio de Janeiro, e os candidatos devem ter classificação vocal tenor ou barítono. Experiência em teatro musical, canto e humor também são requisitos para o papel. Os interessados devem preencher um formulário on-line até 30 de novembro.

Nas redes sociais oficiais, a equipe descreve o projeto como "um espetáculo brasileiro que surpreenderá a todos, contando a trajetória do menino, do homem, do artista que transformou a si mesmo e sua família em obra de arte". O texto antecipa que o musical será "tão hilário quanto emocionante, como tudo que ele fazia", mostrando os bastidores da vida do "genial, inquieto, atazanado e amoroso Paulo Gustavo".

Quando Dona Déa anunciou o musical, ela explicou o motivo de ter escolhido a data de estreia para maio de 2026: cinco anos da morte de Paulo Gustavo e 20 anos da estreia da peça "Minha Mãe É Uma Peça", um sucesso de público e que virou filme em 2013. O filme se desdobrou em uma trilogia e a peça permaneceu em turnê por mais de uma década. "Vou poder retribuir tudo que ele me fez contando nossa história, e também a história dele como artista e pessoa", escreveu.

Seguindo um desejo do próprio Paulo, o musical terá estilo Broadway. O projeto é assinado pela Touché Entretenimento, responsável por trazer ao Brasil espetáculos como "Beetlejuice", "Uma Babá Quase Perfeita", "Peter Pan - O Musical" e "Cinderella - O Musical da Broadway".

As audições para outros personagens estão previstas para começar no dia 10 de dezembro.

Este vídeo pode te interessar