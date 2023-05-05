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Entenda o caso

Mulher desaparecida é procurada por policiais na casa de Keanu Reeves

Ator é surpreendido por autoridades em sua residência, nos Estados Unidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 15:05

Keanu Reeves na estreia do filme
Keanu Reeves na estreia do filme "John Wick: Chapter 4", em Los Angeles, em março de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
A polícia apareceu recentemente na casa do astro do filme Matrix, o ator Keanu Reeves, em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo informou o portal TMZ na última terça-feira, 2. O objetivo das autoridades era buscar uma mulher desaparecida no local.
À imprensa, eles revelaram que receberam um chamado para investigar o desaparecimento de uma mulher de 27 anos.
A denúncia teria sido feita por uma pessoa que não teve contato com a amiga há algum tempo. Ela chegou a fornecer os dados da suposta vítima, como data de nascimento e o modelo do carro que ela dirigia.
Ao ver quem atendeu a campainha, os polícias descobriram que a situação não passou de uma confusão ou pegadinha.
Apesar do susto, o ator reforçou que não conhecia a mulher procurada e completou dizendo que ela não morava em sua casa.
Até o fechamento deste texto, as autoridades de Los Angeles não sabiam se a pessoa informou o endereço errado ou quis apenas "tirar uma onda" com Keanu Reeves, que foi, segundo eles, muito gentil.

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