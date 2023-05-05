Música

Péricles e Ferrugem vão homenagear Alcione no Prêmio da Música Brasileira

Maria Bethânia e Gloria Groove também se encontrarão no palco, no dia da premiação
Agência Estado

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 14:53

Péricles e Ferrugem homenagearão Alcione no Prêmio da Música Brasileira, em maio de 2023, no Thatro Municipal do Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Knapp/Agif/Agência Enquadrar/Folhapress
A festa de entrega Prêmio da Música Brasileira (PMB), que vai ocorrer no dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, terá o dueto inédito dos cantores Péricles e Ferrugem, em uma homenagem à cantora Alcione, que completa 50 anos de carreira em 2023.
Juntos, eles cantarão um medley de três sucessos da cantora: Meu Vício é Você, Estranha Loucura e Um Ser de Luz, esta última em homenagem a Clara Nunes, uma das grandes amigas de Alcione.
Outro encontro já divulgado pela produção do PMB é o que vai juntar no palco, também pela primeira vez, as cantoras Maria Bethânia e Gloria Groove. Assim como Péricles e Ferrugem, elas vão cantar músicas do repertório de Alcione.
Groove é uma das indicadas do PMB na categoria Melhor Intérprete de Música Urbana, ao lado de Baco Exu do Blues, Criolo, Gloria Groove, Iza e Xênia França.
Entre os outros indicados nas diversas categorias estão Anitta, que aparece na categoria Especiais, na subdivisão Lançamento em Língua Estrangeira com o álbum Versions of Me, Chico César, Maria Rita, Marília Mendonça, Roberto Carlos, Alaíde Costa, Gilberto Gil e os grupos Bala Desejo, MPB4 e Banda de Boca.
A cerimônia de entrega do 30º Prêmio da Música Brasileira será apresentada por Felipe Neto e Lázaro Ramos.

