Morre Lance Reddick, ator de "John Wick" e "The Wire", aos 60 anos

O ator Lance Reddick morreu nesta sexta-feira aos 60 anos. Ele foi encontrado morto em casa pela polícia, que confirmou a informação ao TMZ. Um representante do artista também confirmou a informação à imprensa. A causa da morte ainda não foi divulgada. Lance Reddick deixa a esposa, Stephanie Reddick, e dois filhos, Yvonne e Christopher.

Reddick era conhecido pelos diversos papéis coadjuvantes que fez no cinema e na televisão. O mais recente foi na franquia "John Wick", no qual interpretou o papel do concierge do hotel Continental em todos os filmes — incluindo o mais recente, "Baba Yaga", que está para estrear nos cinemas e no qual ele vinha trabalhando na divulgação.

Lance Reddick morreu nesta sexta (17), aos 60 anos Crédito: Divulgação

Reddick também ficou conhecido pela participação nas séries "Fringe", "Lost" e "The Wire", que marcaram a história da televisão americana. Em todos eles, sua figura alta se impunha, fosse como tenente da polícia ou agente da segurança nacional dos Estados Unidos.

Nascido na cidade de Baltimore, ele inicialmente estudou música na Universidade de Rochester, em Nova York, antes de decidir ser ator. Formado em artes cênicas na Universidade de Yale, o ator faria os primeiros papéis apenas em meados dos anos 1990, quando tinha quase 30 anos.

Seu primeiro trabalho de destaque na carreira foi com "The Wire", ainda que já tivesse marcado presença em produções relevantes como as séries "Oz" e "Lei e Ordem" e os filmes "Nova York Sitiada", de 1998, e "África dos Meus Sonhos", de 2000.

Como Cedric Daniels, policial honesto que ascende na hierarquia das forças de Baltimore ao longo das temporadas do programa criado por David Simon e George Pelecanos, seu nome ganharia relevância no disputado mercado da TV americana.

Lance Reddick ainda marcou o imaginário das séries dos anos 2000 com "Lost" e "Fringe", ambas produzidas por J.J. Abrams. Na primeira, ele quase ficou com o papel de Mr. Eko, o qual teve que recusar por conta das extensas filmagens em "The Wire", mas acabaria fazendo no seriado o misterioso Matthew Abaddon. O agente foi outra prova do magnetismo da sua presença enquanto ator: visto em apenas quatro episódios, ele virou discussão entre os fãs da série por influenciar eventos importantes da história enigmática escrita por Damon Lindelof e Carlton Cuse.