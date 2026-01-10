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Luto

Morre Isabel Veloso, influenciadora que compartilhava rotina contra câncer terminal

Influenciadora de 19 anos estava internada desde novembro; à época, foi diagnosticado excesso de magnésio no sangue
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 13:21

Isabel Veloso
Isabel Veloso Crédito: Reprodução @Isabelveloso
Isabel Veloso, influenciadora que compartilhava sua rotina de tratamento contra um câncer terminal, morreu neste sábado, 10, aos 19 anos. A informação foi confirmada pelo marido de Isabel, Lucas Borbas, por meio de uma publicação no Instagram. Ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021.
Isabel estava internada desde novembro e chegou a ser extubada em dezembro. À época do início da internação, os exames da influenciadora apontaram um excesso de magnésio no sangue. Poucos dias depois, ela foi diagnosticada com um quadro grave de pneumonia.
O linfoma de Hodgkin é um tipo câncer agressivo que se origina no sistema linfático. A influenciadora passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, passou por um transplante de medula. Tanto seu o pai quanto sua mãe e a irmã eram potenciais doadores, com 50% de compatibilidade da medula, mas a equipe médica optou pela doação do pai.
À época do início da internação em novembro, o marido pediu orações pela influencer e disse que Isabel chegou a parar de respirar e de ter saturação. Ela chegou a receber alta da UTI, mas precisou retornar à Unidade de Tratamento Intensivo após piora.

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No texto publicado no Instagram, Lucas disse que sua dor "é grande demais para caber em palavras". "A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor O amor não morre", escreveu.
O marido afirmou que a influenciadora "viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível - e até além". Ele também falou sobre o filho que teve com Isabel, Arthur, de um ano. "Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela", disse.
"Hoje dói respirar. Hoje dói existir. Mas, mesmo na dor, eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel", prosseguiu. "Descanse, meu amor. Aqui, eu sigo - por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos."

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