Jayne Trcka, atriz de 'Todo Mundo em Pânico', é encontrada morta aos 62

A americana Jayne Trcka, fisiculturista que atuou no filme "Todo Mundo em Pânico", de 2000, foi encontrada morta na casa que morava em San Diego, nos Estados Unidos

Agência FolhaPress

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:43

Jayne Trcka
Jayne Trcka Crédito: Reprodução / Paramount Pictures

A americana Jayne Trcka, fisiculturista que atuou no filme "Todo Mundo em Pânico", de 2000, foi encontrada morta na casa que morava em San Diego, nos Estados Unidos. Ela tinha 62 anos.

Segundo o site americano TMZ, o filho de Trcka afirmou que ela morreu no dia 12 de dezembro. Seu corpo, ainda segundo o veículo, teria sido encontrado por um amigo que tentava telefonar para ela há alguns dias.

Sem resposta de Trcka, ele foi até a casa dela, onde descobriu a atriz morta. A causa ainda não foi descoberta.

Em "Todo Mundo em Pânico", uma paródia da franquia de horror "Pânico", Trcka interpretou a personagem Miss Mann. Ela atuou também no videoclipe da música "Telephone", lançado por Lady Gaga e Beyoncé em 2009.

Trcka era uma lutadora profissional antes de enveredar para o entretenimento. Ela entrou em competições de fisiculturismo em 1988, e depois virou personal trainer.

