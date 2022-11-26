Morre Irene Cara, voz dos hits dos filmes 'Flashdance' e 'Fame', aos 63 anos

Irene Cara em foto mais recente e quando atuou em "Fame" Crédito: Reprodução/Instagram/YouTube

A cantora Irene Cara, dona de sucessos dos filmes "Fama" (1980) e "Flashdance" (1983), morreu aos 63 anos na Flórida (EUA). A notícia foi confirmada por sua assessora Judith Moose, no Twitter da cantora, neste sábado (26). "Esta é a pior parte de ser um publicitário. Não acredito que tive que escrever isso, muito menos divulgar a notícia", disse.

"Por favor, compartilhe seus pensamentos e memórias de Irene. Estarei lendo cada um deles e sei que ela estará sorrindo do céu. Ela adorava seus fãs", completou.

A causa da morte ainda é desconhecida e será divulgada quando disponível, disse Judith. Enquanto isso, a família pede privacidade enquanto processa o luto.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022

Cantora, compositora e atriz, Irene nasceu em 18 de março de 1959, na região do Bronx, em Nova York. Ao longo de sua carreira, ela lançou quatro álbuns de estúdio, entre 1982 e 2011.

Mas Irene era conhecida mesmo por dar voz aos hits de filmes clássicos como "Flashdance - Em Ritmo de Embalo" (1983) e "Fama" (1980). As canções "Fame" e "Out Here On My Own", do filme de 1980, a levaram ao estrelato, juntamente com sua atuação no longa. Porém, com "What a Feeling", ela ganhou o Grammy e o Oscar de Melhor Canção Original.