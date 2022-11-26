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Luto

Morre Irene Cara, voz dos hits dos filmes 'Flashdance' e 'Fame', aos 63 anos

Cantora morreu na Flórida, Estados Unidos. Causa da morte ainda é desconhecida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 13:30

Irene Cara em foto mais recente e quando atuou em
Irene Cara em foto mais recente e quando atuou em "Fame" Crédito: Reprodução/Instagram/YouTube
A cantora Irene Cara, dona de sucessos dos filmes "Fama" (1980) e "Flashdance" (1983), morreu aos 63 anos na Flórida (EUA). A notícia foi confirmada por sua assessora Judith Moose, no Twitter da cantora, neste sábado (26). "Esta é a pior parte de ser um publicitário. Não acredito que tive que escrever isso, muito menos divulgar a notícia", disse.
"Por favor, compartilhe seus pensamentos e memórias de Irene. Estarei lendo cada um deles e sei que ela estará sorrindo do céu. Ela adorava seus fãs", completou.
A causa da morte ainda é desconhecida e será divulgada quando disponível, disse Judith. Enquanto isso, a família pede privacidade enquanto processa o luto.
Cantora, compositora e atriz, Irene nasceu em 18 de março de 1959, na região do Bronx, em Nova York. Ao longo de sua carreira, ela lançou quatro álbuns de estúdio, entre 1982 e 2011.
Mas Irene era conhecida mesmo por dar voz aos hits de filmes clássicos como "Flashdance - Em Ritmo de Embalo" (1983) e "Fama" (1980). As canções "Fame" e "Out Here On My Own", do filme de 1980, a levaram ao estrelato, juntamente com sua atuação no longa. Porém, com "What a Feeling", ela ganhou o Grammy e o Oscar de Melhor Canção Original.
Sua voz esteve presente em 17 trilhas sonoras, incluindo "Downton: A Street Tale", de 2004.

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