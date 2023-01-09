Morre Cindy Mendes, de "Antônia"; colegas de elenco lamentam: "Diva pouco reconhecida"

A atriz e cantora Cindy Mendes, de "Antônia", morreu neste domingo (8) Crédito: Rede Globo

A atriz e cantora Cindy Mendes, conhecida por interpretar a personagem Lena na série "Antônia", da Rede Globo, morreu neste domingo (8).

A notícia foi confirmada pelas cantoras Leilah Moreno, Quelynah e Negra Li, que também protagonizaram o seriado, nas redes sociais. Tata Amaral, diretora da produção, prestou uma homenagem à artista. A causa da morte não foi divulgada.

"Hoje a Cindy descansou e o coração está apertado em dar essa notícia", escreveu Leilah em uma publicação no Instagram. "Sua rima, sua voz, sua interpretação está eternizada no cinema e em nosso coração. Esteja certa que cumpriu seu tempo na terra e fez muita gente feliz", homenageou.

Leilah ainda disse que a cantora era uma 'diva incompreendida e 'pouco reconhecida'", como ela mesma dizia. "Talvez um dia todos ouçam sua arte e conheçam seu valor", completou.

Quelynah disse "não ter palavras para se despedir". "Fizemos, sim, história e você foi parte disso. Você é de muita luz, sim. Agora vai brilhar no céu, minha linda irmã. Você é e será sempre uma Antônia", escreveu.

Negra Li publicou fotos de Cindy. Ela disse que a partida "prematura" da artista pegou a todos de surpresa. "Você foi uma grande artista e trago o melhor de você comigo. Uma pessoa alto astral, inteligente e, apesar de mais nova, sempre tinha algo para compartilhar e ensinar", disse.

Personalidades comentaram nas publicações das cantoras e lamentaram a perda. "Notícia triste demais", escreveu Emicida. Pathy de Jesus se disse surpresa e triste com o anúncio.

Tata Amaral publicou um story com um registro da cantora e agradeceu o talento de Cindy. "Uma estrela brilhou na terra, nos palcos, nas telas e agora foi brilhar no céu. Obrigada por Antônia, Cindy Mendes. Obrigada por tua música, tuas rimas, teu talento", escreveu.