Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Morre Cindy Mendes, de "Antônia"; colegas de elenco lamentam: "Diva pouco reconhecida"
Luto na TV

Morre Cindy Mendes, de "Antônia"; colegas de elenco lamentam: "Diva pouco reconhecida"

Leilah Moreno, Quelynah, Negra Li e Tata Amaral confirmaram a notícia nas redes sociais; causa da morte não foi divulgada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 14:09

A atriz e cantora Cindy Mendes, de
A atriz e cantora Cindy Mendes, de "Antônia", morreu neste domingo (8) Crédito: Rede Globo
A atriz e cantora Cindy Mendes, conhecida por interpretar a personagem Lena na série "Antônia", da Rede Globo, morreu neste domingo (8).
A notícia foi confirmada pelas cantoras Leilah Moreno, Quelynah e Negra Li, que também protagonizaram o seriado, nas redes sociais. Tata Amaral, diretora da produção, prestou uma homenagem à artista. A causa da morte não foi divulgada.
"Hoje a Cindy descansou e o coração está apertado em dar essa notícia", escreveu Leilah em uma publicação no Instagram. "Sua rima, sua voz, sua interpretação está eternizada no cinema e em nosso coração. Esteja certa que cumpriu seu tempo na terra e fez muita gente feliz", homenageou.
Leilah ainda disse que a cantora era uma 'diva incompreendida e 'pouco reconhecida'", como ela mesma dizia. "Talvez um dia todos ouçam sua arte e conheçam seu valor", completou.
Quelynah disse "não ter palavras para se despedir". "Fizemos, sim, história e você foi parte disso. Você é de muita luz, sim. Agora vai brilhar no céu, minha linda irmã. Você é e será sempre uma Antônia", escreveu.
Negra Li publicou fotos de Cindy. Ela disse que a partida "prematura" da artista pegou a todos de surpresa. "Você foi uma grande artista e trago o melhor de você comigo. Uma pessoa alto astral, inteligente e, apesar de mais nova, sempre tinha algo para compartilhar e ensinar", disse.
Personalidades comentaram nas publicações das cantoras e lamentaram a perda. "Notícia triste demais", escreveu Emicida. Pathy de Jesus se disse surpresa e triste com o anúncio.
Tata Amaral publicou um story com um registro da cantora e agradeceu o talento de Cindy. "Uma estrela brilhou na terra, nos palcos, nas telas e agora foi brilhar no céu. Obrigada por Antônia, Cindy Mendes. Obrigada por tua música, tuas rimas, teu talento", escreveu.
"Antônia" foi ao ar pela Rede Globo entre 2006 e 2007. Continuação do filme homônimo, a série contava a história de quatro amigas de infância, moradoras de Brasilândia, bairro da periferia de São Paulo, que se tornam cantoras de rap. Elas precisam enfrentar o preconceito ao formar o grupo Antônia.

Veja Também

"BBB 23": Casa de Vidro começa nesta terça-feira (10) e Boninho revela local

Luciana Gimenez sofre acidente enquanto esquiava nos EUA e passa por cirurgia

De Silva a Felipe Neto, famosos condenam atos golpistas em Brasília

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados