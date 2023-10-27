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Morre aos 28 anos fotógrafa que fez ensaio de filha de Bruna Biancardi e Neymar

Conforme uma nota publicada pelo estúdio de Ingryd Alves, ela sofreu um mal súbito na madrugada desta quinta-feira, 26; Bruna lamentou a morte nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 08:46

Morre aos 28 anos Ingryd Alves, fotógrafa que fez ensaio de filha de Bruna Biancardi e Neymar
Morre aos 28 anos Ingryd Alves, fotógrafa que fez ensaio de filha de Bruna Biancardi e Neymar Crédito: @estudioingrydalves via Instagram
Morreu na madrugada desta quinta-feira, 26, a fotógrafa Ingryd Alves, que fez o ensaio "newborn" de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, na semana passada. A informação foi confirmada pelo perfil do estúdio da profissional por meio de uma postagem no Instagram. Conforme a nota, Ingryd sofreu um mal súbito.
"Hoje o céu ganha mais uma estrela, a mais bonita, a mais cor de rosa", escreveu o comunicado, que comentou que o sonho da fotógrafa era ser reconhecida internacionalmente "transformando vidas por onde passava", feito que ela teria alcançado.
"Temos certeza que a Ingryd foi muito feliz e amada até o último segundo. Ela mudou nossa vida e mudou várias histórias", completou. A nota também pediu respeito à dor da família e amigos próximos. O velório de Ingryd acontece nesta sexta, 27, em São Bernardo do Campo. A família pediu para que os presentes vestissem rosa.

BRUNA BIANCARDI LAMENTOU A MORTE 

A influenciadora Bruna Biancardi usou os stories do Instagram para lamentar a morte da fotógrafa. "Quero deixar aqui os nossos sinceros sentimentos à família, amigos e colaboradores do estúdio", escreveu ela em uma foto, feita por Ingryd, em que aparecia com Mavie no colo ao lado de Neymar.
Bruna também detalhou os cuidados que a fotógrafa teve durante a sessão de fotos. "Pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, trocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado para ela não chorar, não acordar. Tão detalhista com as fotos", contou.
Por fim, a influenciadora agradeceu a Ingryd. "Que Deus te receba e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial, que guardaremos para sempre. Você está nas minhas orações", disse.
O estúdio da fotógrafa possui 248 mil seguidores no Instagram. Ela realizava, principalmente, sessões de fotos “newborn” e de gestantes. “Transformamos gestantes em rainhas. Contamos sua história através da fotografia”, detalha a descrição da conta.

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