Isis Valverde tem nudes atribuídos a ela vazados e vai à polícia

Isis Valverde afirmou que fotos em que aparece nua disponibilizadas na internet foram manipuladas por computador Crédito: Instagram@isisvalverde

Namorada de Marcus Buaiz, Isis Valverde está enfrentando um problemão. A artista decidiu procurar a polícia após imagens falsas, em que ela "aparece" sem roupa, serem divulgadas na internet.

A informação foi publicada na coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Conforme a jornalista, criminosos cibernéticos usaram fotos de Isis publicadas em redes sociais, em que ela aparece de biquíni, manipularam as imagens - retirando a parte da roupa de banho - e postaram como se fossem nudes atribuídos a artista.

Em nota enviada à imprensa, e publicada pelo portal UOL, Valverde afirmou que não é ela quem aparece nas fotos. "São (imagens) totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais. Adverte pela gravidade do assunto, pois o conteúdo é ilegal, inclusive para quem o reproduz.", apontou o comunicado.

Ainda de acordo com sua assessoria de imprensa, a atriz fez um registro de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, para "notificar e responsabilizar os provedores de internet que compartilharem às imagens fraudulentas."