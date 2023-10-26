Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Babado!

Isis Valverde tem nudes atribuídos a ela vazados e vai à polícia

Segundo a atriz, fotos divulgadas na rede foram manipuladas por criminosos cibernéticos. Valverde fez um registro de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 15:27

Isis Valverde afirmou que fotos em que aparece nua disponibilizadas na internet foram manipuladas por computador
Isis Valverde afirmou que fotos em que aparece nua disponibilizadas na internet foram manipuladas por computador Crédito: Instagram@isisvalverde
Namorada de Marcus Buaiz, Isis Valverde está enfrentando um problemão. A artista decidiu procurar a polícia após imagens falsas, em que ela "aparece" sem roupa, serem divulgadas na internet.
A informação foi publicada na coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Conforme a jornalista, criminosos cibernéticos usaram fotos de Isis publicadas em redes sociais, em que ela aparece de biquíni, manipularam as imagens - retirando a parte da roupa de banho - e postaram como se fossem nudes atribuídos a artista.
Em nota enviada à imprensa, e publicada pelo portal UOL, Valverde afirmou que não é ela quem aparece nas fotos. "São (imagens) totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais. Adverte pela gravidade do assunto, pois o conteúdo é ilegal, inclusive para quem o reproduz.", apontou o comunicado.
Ainda de acordo com sua assessoria de imprensa, a atriz fez um registro de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, para "notificar e responsabilizar os provedores de internet que compartilharem às imagens fraudulentas." 
A nota também diz que Isis não se pronunciará mais sobre o assunto, "tendo em vista que se trata de uma manipulação virtual e inventada", finaliza o comunicado.

Veja Também

Marcus Buaiz sobre oito meses com Isis Valverde: "Somos nós em nosso próprio mundo"

Marcus Buaiz nega crise com Isis Valverde: 'estou muito feliz'

Isis Valverde se declara para Marcus Buaiz nas redes: "Acordou um coração"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Crimes Eletrônicos Famosos Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC
Imagem de destaque
Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados