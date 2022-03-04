Modelo diz ter sido expulsa de acomodação por ser "muito gostosa"

A modelo Suzy Cortez diz ter sido expulsa de acomodação por ser "muito gostosa" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A modelo Suzy Cortez, 31, relatou nas redes sociais que foi expulsa de uma acomodação após ter reservado o local em um aplicativo de hospedagens. A causa, segundo ela, teria sido o fato de ser “muito gostosa”. Em janeiro, a estrela do site adulto Only Fans, disse que gastou R$ 5 mil em um apartamento em São paulo para visitar a família.

De acordo com Suzy, sua estadia na acomodação não durou nem 48 horas. A Miss Bumbum alega que o anfitrião, além de expulsá-la do apartamento, jogou seus pertences no lixo. Para ela, uma cena de vergonha e terror.

“Este é o maior preconceito e pesadelo que já vivi”, disse a modelo ao Jam Press. “Estou extremamente envergonhada e abalada psicologicamente. Uma viagem para ver meus pais se transformou em um filme de terror.”

Cortez afirma que o anfitrião reclamou de suas roupas — especificamente, um par de leggings de treino — antes de cancelar sua reserva no segundo dia de hospedagem.