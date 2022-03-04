Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eita

Modelo diz ter sido expulsa de acomodação por ser "muito gostosa"

A miss bumbum Suzy Cortez  alega que o anfitrião, além de expulsá-la do apartamento, jogou seus pertences no lixo. "Comecei a receber reclamações sobre minhas roupas de ginástica", contou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Março de 2022 às 12:31

A modelo Suzy Cortez diz ter sido expulsa de acomodação por ser
A modelo Suzy Cortez diz ter sido expulsa de acomodação por ser "muito gostosa" Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A modelo Suzy Cortez, 31, relatou nas redes sociais que foi expulsa de uma acomodação após ter reservado o local em um aplicativo de hospedagens. A causa, segundo ela, teria sido o fato de ser “muito gostosa”. Em janeiro, a estrela do site adulto Only Fans, disse que gastou R$ 5 mil em um apartamento em São paulo para visitar a família.
De acordo com Suzy, sua estadia na acomodação não durou nem 48 horas. A Miss Bumbum alega que o anfitrião, além de expulsá-la do apartamento, jogou seus pertences no lixo. Para ela, uma cena de vergonha e terror.
“Este é o maior preconceito e pesadelo que já vivi”, disse a modelo ao Jam Press. “Estou extremamente envergonhada e abalada psicologicamente. Uma viagem para ver meus pais se transformou em um filme de terror.”
Cortez afirma que o anfitrião reclamou de suas roupas — especificamente, um par de leggings de treino — antes de cancelar sua reserva no segundo dia de hospedagem.
"A partir do segundo dia, comecei a receber reclamações sobre minhas roupas de ginástica, que por sinal eram leggings. O anfitrião simplesmente disse que eu teria que sair do apartamento porque era habitado por pessoas de família e não como eu”, desabafou.

Veja Também

Marido pede oração para Andressa Urach ser submissa: “Está sendo domada”

Patrícia Abravanel e Luana Piovani aparecem no intervalo da programação

Boninho publica vídeo misterioso e fãs pedem 'quarto preto' com Jade e Arthur

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A voz da filha que perdi está sendo honrada': as tragédias que o novo estatuto do paciente pretende evitar
Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados