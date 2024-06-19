Missa de sétimo dia de Nahim terá transmissão ao vivo

Cantor e apresentador Nahim Crédito: Fotoarena/Folhapress

A assessoria de Nahim informou as datas em que ocorrerão as missas de sétimo dia do cantor.

Segundo comunicado, serão duas missas - uma delas com transmissão ao vivo pela internet. "Teremos a missa de sétimo dia na quinta-feira (20), às 18h, na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Domingo (23), às 19h, na Paróquia São Benedito", informou o perfil do músico no Instagram.

A cerimônia de quinta-feira poderá ser acompanhada pelo canal da emissora católica TV Aparecida no YouTube.