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Missa de sétimo dia de Nahim terá transmissão ao vivo

A cerimônia acontece nesta quinta-feira (20); morte do artista foi registrada como suspeito em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 11:17

Cantor e apresentador Nahim
Cantor e apresentador Nahim Crédito: Fotoarena/Folhapress
A assessoria de Nahim informou as datas em que ocorrerão as missas de sétimo dia do cantor.
Segundo comunicado, serão duas missas - uma delas com transmissão ao vivo pela internet. "Teremos a missa de sétimo dia na quinta-feira (20), às 18h, na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Domingo (23), às 19h, na Paróquia São Benedito", informou o perfil do músico no Instagram.
A cerimônia de quinta-feira poderá ser acompanhada pelo canal da emissora católica TV Aparecida no YouTube.
O caso da morte de Nahim foi registrado como suspeito pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo. A perícia inicial constatou traumatismo craniano e lesão no lado direito do rosto do cantor, frutos de uma provável queda acidental da escada de sua residência.

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