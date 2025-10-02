Diagnóstico

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

Condição é um dos tipos mais comuns do distúrbio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:30

O cantor Milton Nascimento em 2023 Crédito: Fabio Rocha/Divulgação/Globo

Milton Nascimento, 82 anos, recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL). A informação é de seu filho, o empresário Augusto Nascimento, que em entrevista à Revista Piauí, descreveu uma viagem ao lado do pai depois da qual o cantor teria recebido o diagnóstico.

Depois de um primeiro semestre atarefado em 2025, em que Milton foi homenageado pela escola de samba Portela e viu ser lançado um documentário sobre sua última turnê, Augusto afirma que o artista passava a viver episódios de falta de memória.

Segundo ele, Milton costumava passar horas contando diferentes histórias de sua vida, mas passava a se repetir em muitas delas em questão de poucos minutos. Em março, em entrevista ao Jornal Nacional, Augusto já havia revelado que o pai lidava com a doença de Parkinson há dois anos.

Cena do documentário ‘Milton Bituca Nascimento’ Crédito: Reprodução digital | Gullane Filmes

Em abril, o clínico geral do cantor, Weverton Siqueira, começou a testar Milton para verificar domínios cognitivos como a atenção, a capacidade de cálculo, a orientação pelo espaço e a fala. Foi a primeira vez em dez anos, nas palavras de Augusto, que o médico se assustou com o estado do músico.

Segundo o filho, foi ali que lhe ocorreu a ideia de viajar com o pai. "Quando vi que o meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos", disse Augusto ao veículo.

Siqueira aprovou a ideia e em 7 de maio Milton e Augusto embarcaram para Dallas, no Texas. A viagem então seguiu para Phoenix, no Arizona, onde os dois alugaram um motorhome. Eles permaneciam no veículo durante o dia e dormiam em Airbnbs pela noite. Foram 4 mil km percorridos em 17 dias. "Meu pai contava para todo mundo como se tivesse sido a melhor coisa da vida dele", afirmou Augusto à revista.

Poucas semanas depois da viagem, Milton recebeu o novo diagnóstico de seu médico. A demência por corpos de Lewy (DCL) é o terceiro tipo mais comum de demência e resulta da degeneração e morte de células nervosas no cérebro. A deterioração dessas células acontece quando as mesmas apresentam um depósito anormal de proteínas conhecidas como "corpos de Lewy".A DCL se manifesta por sintomas próximas às doenças de Alzheimer e de Parkinson.

