'Me chupa', grita Milton Cunha para vampiros da bateria da Vila Isabel

Milton Cunha é atacado por Mart'nália após o desfile da Vila Isabel Crédito: Reprodução/TV Globo

Conhecido pelo comportamento exuberante, o comentarista Milton Cunha provocou uma crise de risadas dos companheiros de cobertura do Carnaval da TV Globo na madrugada desta terça-feira (4).

Empolgado no final do desfile da Vila Isabel, ela interagiu com músicos da bateria, que estavam vestidos de vampiro, e pediu, aos gritos: "Também quero ser chupado. Me chupa!"

A cantora Mart'nália, uma das integrantes da bateria, atendeu o pedido de Cunha e simulou um ataque. O comentarista, por sua vez, se jogou no chão enquanto pedia para a bateria continuar se apresentando.

Testemunha da cena, a apresentadora Mariana Gross tentou, em vão, controlar a situação. Na cabine de transmissão, Karine Alves e Pretinho da Serrinha não conseguiram mais falar devido ao ataque de risos.

A cena divertiu o público. "Só Milton Cunha para me fazer ter uma crise de riso às 4h30", disse um espectador. "Ele é louco", constatou outro. "É patrimônio do Rio de Janeiro", disse mais um.

Na transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, o comentarista viveu outra situação inusitada ao ser engolido por carnavalescos no fim do desfile da Gaviões da Fiel, na madrugada de domingo (2).

"Me larga! Não tem ninguém me segurando", gritou.

A Vila Isabel encerrou a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio apresentando um enredo sobre medo, assombrações e ícones do terror.