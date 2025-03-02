Sophie Charlotte e Xamã curtem Carnaval separados e aumentam rumores de separação

Sophie Charlotte e Xamã curtem noite de folia separados Crédito: Reprodução/Instagram

No terceiro dia das comemorações de Carnaval, Sophie Charlotte e Xamã levantaram suspeitas de uma possível crise ou separação após não serem vistos juntos durante a folia até o momento. Eles assumiram o namoro em julho de 2024.

Na última sexta (28), o cantor comandou o Bloco do Malvadão, no Rio, mas a atriz não foi vista no local. Ela estava no Baile do Arara, no bairro Santa Teresa, ocasião para a qual se vestiu de onça.

Já no sábado (1º), Sophie curtiu com amigos, como Camila Pitanga e Elen Clarice. E Xamã fez um show em um camarote da Sapucaí.

Procurados pelo F5 por meio da assessoria de imprensa, eles não responderam. Na noite de domingo (2), os dois devem comparecer à Sapucaí para o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Rio.