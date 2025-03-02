Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Sophie Charlotte e Xamã curtem Carnaval separados e aumentam rumores de separação
Famosos

Sophie Charlotte e Xamã curtem Carnaval separados e aumentam rumores de separação

Atriz e cantor foram vistos em locais diferentes e ela não foi ao Bloco do Malvadão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Março de 2025 às 19:49

Sophie Charlotte e Xamã curtem noite de folia separados
Sophie Charlotte e Xamã curtem noite de folia separados Crédito: Reprodução/Instagram
No terceiro dia das comemorações de Carnaval, Sophie Charlotte e Xamã levantaram suspeitas de uma possível crise ou separação após não serem vistos juntos durante a folia até o momento. Eles assumiram o namoro em julho de 2024.
Na última sexta (28), o cantor comandou o Bloco do Malvadão, no Rio, mas a atriz não foi vista no local. Ela estava no Baile do Arara, no bairro Santa Teresa, ocasião para a qual se vestiu de onça.
Já no sábado (1º), Sophie curtiu com amigos, como Camila Pitanga e Elen Clarice. E Xamã fez um show em um camarote da Sapucaí.
Procurados pelo F5 por meio da assessoria de imprensa, eles não responderam. Na noite de domingo (2), os dois devem comparecer à Sapucaí para o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Rio.
Boatos de um possível namoro começaram após a atriz se separar de Daniel Oliveira enquanto contracenava com Xamã em "Renascer". Desde então, eles eram vistos constantemente juntos, seja na praia, passeios pela rua ou em eventos nacionais e internacionais.

Veja Também

Glória Groove cai do palco em show no Marco Zero de Recife

Oscar: os possíveis horários para anúncio das categorias disputadas por 'ainda Estou aqui'

Lexa faz desabafo sobre morte da filha, um mês após nascimento: 'Dor dilacerante'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados