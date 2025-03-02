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Glória Groove cai do palco em show no Marco Zero de Recife

Glória Groove cai do palco em show no Marco Zero de Recife
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2025 às 19:45

Glória Groove cai do palco em show no Marco Zero de Recife.
Glória Groove cai do palco em show no Marco Zero de Recife. Crédito: Reprodução/Youtube/TV Conecta
A cantora Glória Groove caiu do palco durante seu show de carnaval no Marco Zero de Recife, Pernambuco, na noite deste sábado, 1º de março. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que ela pisou em falso na hora de dar a mão a fãs que estavam na plateia e acabou indo ao chão.
A drag queen rapidamente se recuperou e voltou ao palco sem demandar ajuda e aparentemente sem ferimentos - não houve qualquer comunicado oficial sobre o assunto. O show não foi interrompido.
Glória Groove realiza uma série de shows neste carnaval, na mini turnê "Carnaval da GG". Na sexta-feira, 28 de fevereiro, a cantora esteve em São Luiz, no Maranhão. Neste domingo, 2 de março, ela deve se apresentar em Brasília, no Distrito Federal.

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