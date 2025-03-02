Selton Mello revela look do Oscar 2025 com homenagem a Rubens Paiva e à mãe; veja

Selton Mello pronto para o Oscar 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@seltonmello

Selton Mello revelou o seu look para o Oscar 2025. Em um vídeo publicado no Instagram, ele apareceu vestido com um terno preto, escolhido pela stylist Patricia Zuffa, e chamou a atenção para dois detalhes: uma flor na lapela e um anel que usa na mão direita, que são homenagens a Rubens Paiva e à sua mãe.

"Essa flor preta, que eu usei somente no Festival de Veneza, e que eu estou reutilizando agora, é o meu tributo ao Rubens Paiva", explica. "Essa flor é uma homenagem ao Rubens. E esse anel, que muita gente também perguntou em Veneza: Ele está noivo? O que é? Pois é, esse anel era da minha mãe, que teve Alzheimer durante 12 anos e me comove demais nesse filme (...), e ela faleceu no ano passado."

Durante a campanha de divulgação de Ainda Estou Aqui, Selton já havia comentado que a história de Eunice o fazia recordar da mãe, Selva Mello, já que as duas tiveram Alzheimer. A mãe do ator faleceu em julho do ano passado, aos 73 anos.

Em Ainda Estou Aqui, Selton Mello interpreta Rubens Paiva - pai do escritor Marcelo Rubens Paiva e ex-deputado federal sequestrado e morto pela ditadura militar brasileira. No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo, acompanhamos a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é raptado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.