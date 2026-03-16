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Milton Cunha cancela participação em evento gratuito em Vila Velha

Organização informou que o carnavalesco deixou a programação do evento no Parque Cultural Casa do Governador; demais convidados seguem confirmados

Redação de A Gazeta

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Publicado em 16 de março de 2026 às 16:45

Milton Cunha cancela participação em evento gratuito em Vila Velha
Milton Cunha cancela participação em evento gratuito em Vila Velha Crédito: Globo/ Léo Rosario

O carnavalesco, cenógrafo, comentarista de TV e pesquisador Milton Cunha não participará mais do seminário “Só o experimental me interessa: 46 anos da morte de Hélio Oiticica”, que será realizado no Parque Cultural Casa do Governador nos dias 20 e 21 de março.

Confira a nota publicada nas redes sociais do Parque Cultural Casa do Governador:

"O carnavalesco, cenógrafo, comentarista de TV e pesquisador Milton Cunha não fará mais parte do time de convidados para o seminário 'Só o experimental me interessa: 46 anos da morte de Hélio Oiticica'. Os demais nomes da programação seguem confirmados. Agradecemos a compreensão."

A informação foi confirmada pela assessoria do espaço cultural, que informou que a ausência do convidado ocorre por conflito de agenda.

Inicialmente, Milton Cunha integraria o time de participantes do encontro dedicado à reflexão sobre a obra e o legado do artista brasileiro Hélio Oiticica, um dos nomes mais importantes da arte contemporânea no país.

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