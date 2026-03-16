Milton Cunha cancela participação em evento gratuito em Vila Velha

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:45
O carnavalesco, cenógrafo, comentarista de TV e pesquisador Milton Cunha não participará mais do seminário “Só o experimental me interessa: 46 anos da morte de Hélio Oiticica”, que será realizado no Parque Cultural Casa do Governador nos dias 20 e 21 de março.
Confira a nota publicada nas redes sociais do Parque Cultural Casa do Governador:
"O carnavalesco, cenógrafo, comentarista de TV e pesquisador Milton Cunha não fará mais parte do time de convidados para o seminário 'Só o experimental me interessa: 46 anos da morte de Hélio Oiticica'. Os demais nomes da programação seguem confirmados. Agradecemos a compreensão."
A informação foi confirmada pela assessoria do espaço cultural, que informou que a ausência do convidado ocorre por conflito de agenda.
Inicialmente, Milton Cunha integraria o time de participantes do encontro dedicado à reflexão sobre a obra e o legado do artista brasileiro Hélio Oiticica, um dos nomes mais importantes da arte contemporânea no país.
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