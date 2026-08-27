Miley Cyrus lamenta morte da madrinha, Dolly Parton: 'Tenho um anjo ao meu lado'

Miley Cyrus, 33, publicou nesta quarta-feira (26) uma homenagem a Dolly Parton, que morreu na terça (25), aos 80 anos. Madrinha da cantora, Parton mantinha com ela uma relação que ultrapassava a parceria musical.
Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 09:41
Miley Cyrus, 33, publicou nesta quarta-feira (26) uma homenagem a Dolly Parton, que morreu na terça (25), aos 80 anos. Madrinha da cantora, Parton mantinha com ela uma relação que ultrapassava a parceria musical.
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