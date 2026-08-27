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  • Miley Cyrus lamenta morte da madrinha, Dolly Parton: 'Tenho um anjo ao meu lado'
Internacional

Miley Cyrus lamenta morte da madrinha, Dolly Parton: 'Tenho um anjo ao meu lado'

Miley disse que uma das últimas conversas entre as duas foi sobre música e metamorfose
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 09:41

Miley Cyrus homenageia Dolly Parton: 'Tenho um anjo ao meu lado
Miley Cyrus homenageia Dolly Parton: 'Tenho um anjo ao meu lado Reprodução FolhaPress/ @mileycyrus no Instagram

Miley Cyrus, 33, publicou nesta quarta-feira (26) uma homenagem a Dolly Parton, que morreu na terça (25), aos 80 anos. Madrinha da cantora, Parton mantinha com ela uma relação que ultrapassava a parceria musical.


Em um texto publicado nas redes sociais, Miley disse que a perda da "tia Dolly" era íntima demais para ser exposta. Segundo ela, os principais momentos entre as duas permanecerão restritos à vida privada. "Nossos momentos mais sagrados eram privados e permanecerão assim, nos bastidores, sob o glamour e entre os nossos corações".


A cantora contou que uma das últimas conversas com a madrinha foi sobre "música e metamorfose". Disse ainda acreditar que Parton gostaria que ela transformasse a dor em uma canção e continuasse seguindo a vida. "Tenho um anjo ao meu lado. Sempre tive", escreveu Miley. "Eu sempre vou amá-la e querer deixá-la orgulhosa."


Ao falar sobre a repercussão da morte, a cantora também citou a família, os amigos e os fãs de Parton. "Meu coração se parte pelo mundo, pela família dela e pelos amigos que sentirão profundamente a sua falta. Estamos juntos nessa perda e vamos enxergá-la em todas as coisas mais bonitas".


A morte de Parton foi confirmada pela família em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo Bryan Seaver, sobrinho e chefe da segurança da atriz e cantora, ela havia pedido anos atrás que o anúncio fosse feito dessa maneira.


Parton enfrentava problemas de saúde desde a morte do marido, Carl Dean, em março de 2025. Em maio deste ano, cancelou uma temporada de shows. "Após enfrentar com bravura uma breve batalha contra o câncer, Dolly partiu de sua vida terrena hoje, no Vanderbilt-Ingram Cancer Center, cercada por entes queridos."


Em entrevista à revista "People", publicada no dia 21, ela afirmou que deixou os próprios problemas de lado enquanto cuidava do marido. "Mas continuo trabalhando e há muitas coisas que eu ainda quero conquistar", disse.

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