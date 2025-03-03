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Oscar

Mikey Madison sofre ataques de brasileiros em redes sociais da Academia do Oscar

Em diversas publicações sobre a premiação, é possível encontrar ataques e xingamentos direcionados à atriz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Março de 2025 às 14:07

Mikey Madison ganhou o Oscar de Melhor Atriz
Mikey Madison ganhou o Oscar de Melhor Atriz Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress
A cerimônia do Oscar 2025 aconteceu na noite do último domingo (3), coroando Mikey Madison como a melhor atriz do ano. A americana, protagonista de "Anora", desbancou Fernanda Torres, de "Ainda Estou Aqui", e Demi Moore, de "A Substância". As duas eram consideradas favoritas ao prêmio por parte do público brasileiro, o que tornou a vitória de Madison uma surpresa para a internet.
Nas redes sociais da Academia, a repercussão negativa foi imediata. Em diversas publicações sobre a premiação, é possível encontrar ataques e xingamentos direcionados à atriz, com pessoas criticando sua performance, sua aparência e até mesmo seu figurino na premiação.
Os comentários tomaram conta das postagens. "Daqui uns anos ninguém vai lembrar desse filme, ela vai usar essa estatueta como peso de porta, porque ela vai olhar para isso e saber até o fim dos dias dela que não mereceu", escreveu @MtsMoulin.
Outra crítica veio de @sweeftietv: "É uma vergonha premiarem uma atuação medíocre dessas, cuja atriz será esquecida em 2 ou 3 anos. Qualquer atriz mediana poderia fazer isso. Mikey e as demais indicadas precisam caminhar anos-luz para entregar a performance de Fernanda."
Já @_llopesdani ironizou: "Querem filme de sexo? Assistam Bruna Surfistinha. Inclusive tem muito mais relevância do que essa atriz aí". Até mesmo sua escolha de roupa virou alvo: "Com esse vestido nojento", comentou @justlilizoca.
Diferente de muitas estrelas de sua geração, Madison mantém distância da internet e diz não possuir nenhum perfil nas redes. Em entrevista ao Hollywood Authentic, ela explicou: "Não olho para mim nas redes sociais. Não tenho nada disso. Não pesquiso nada no Google. Não reconheço isso. Então, é sempre um choque ter isso projetado em mim".

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