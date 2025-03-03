Mikey Madison sofre ataques de brasileiros em redes sociais da Academia do Oscar

Mikey Madison ganhou o Oscar de Melhor Atriz Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress

A cerimônia do Oscar 2025 aconteceu na noite do último domingo (3), coroando Mikey Madison como a melhor atriz do ano. A americana, protagonista de "Anora", desbancou Fernanda Torres, de "Ainda Estou Aqui", e Demi Moore, de "A Substância". As duas eram consideradas favoritas ao prêmio por parte do público brasileiro, o que tornou a vitória de Madison uma surpresa para a internet.

Nas redes sociais da Academia, a repercussão negativa foi imediata. Em diversas publicações sobre a premiação, é possível encontrar ataques e xingamentos direcionados à atriz, com pessoas criticando sua performance, sua aparência e até mesmo seu figurino na premiação.

Os comentários tomaram conta das postagens. "Daqui uns anos ninguém vai lembrar desse filme, ela vai usar essa estatueta como peso de porta, porque ela vai olhar para isso e saber até o fim dos dias dela que não mereceu", escreveu @MtsMoulin.

Outra crítica veio de @sweeftietv: "É uma vergonha premiarem uma atuação medíocre dessas, cuja atriz será esquecida em 2 ou 3 anos. Qualquer atriz mediana poderia fazer isso. Mikey e as demais indicadas precisam caminhar anos-luz para entregar a performance de Fernanda."

Já @_llopesdani ironizou: "Querem filme de sexo? Assistam Bruna Surfistinha. Inclusive tem muito mais relevância do que essa atriz aí". Até mesmo sua escolha de roupa virou alvo: "Com esse vestido nojento", comentou @justlilizoca.