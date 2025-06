Cinema

Mia Goth é confirmada em novo filme de 'Star Wars' com Ryan Gosling

A atriz britânica, neta da atriz brasileira Maria Gladys, vai atuar com o astro em "Star Wars: Starfighter"

A atriz britânica Mia Goth, 31, neta da também atriz brasileira Maria Gladys, foi confirmada no elenco de "Star Wars: Starfighter". Segundo a revista Variety, ela se junta à produção que já havia anunciado Ryan Gosling como parte do elenco. O nome da personagem de Mia ainda é mantido em sigilo.>

A direção do longa-metragem ficará a cargo de Shawn Levy, o mesmo de "Deadpool & Wolverine" (2024). >

O filme será uma produção independente dentro do universo Star Wars, com foco em novos personagens e histórias. A trama se passará cerca de cinco anos após os eventos de "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão Skywalker", que encerrou a saga Skywalker e é, até o momento, o último filme da franquia.>

As filmagens estão previstas para começarem no final de 2025, e a estreia já tem data marcada: 28 de maio de 2027.>

Mia Goth, aliás, está em alta em Hollywood. Ela estará no próximo filme de Guillermo del Toro, "Frankenstein", ao lado de Jacob Elordi e Oscar Isaac. O premiado diretor Christopher Nolan também a escalou para "The Odyssey", que terá nomes como Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway e Robert Pattinson no elenco.>