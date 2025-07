Virallizou

Menino de 3 anos troca festa por homenagem a garis e emociona internautas

Davi de Souza Teles pediu um café da manhã especial para os coletores de lixo de Padre Bernardo; gesto comoveu a família e viralizou

O pequeno Davi de Souza Teles comemorou seu aniversário de 3 anos de um jeito diferente e cheio de significado nesta segunda-feira (7). Fã do trabalho dos profissionais da limpeza urbana de Padre Bernardo, no estado de Goiás, na região do Entorno do Distrito Federal, o menino pediu para celebrar a data oferecendo um café da manhã aos garis de sua cidade, no lugar de uma festa tradicional.>