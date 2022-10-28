Mendigo Givaldo Alves volta a morar nas ruas; veja vídeo

Givaldo Alves voltou a morar nas ruas Crédito: Reprodução @Givaldoalves

Parece que a vida de fama e assédio de Givaldo Alves acabou. Após frequentar lugares luxuosos e ficar famoso nas redes sociais, o mendigo Givaldo Alves, que ficou conhecido após ser agredido por um personal trainer, voltou a morar nas ruas.

Em um vídeo, que circula na internet, ele diz que não tem tido mais nenhum luxo. Nas imagens, Givaldo agradece aos empresários que o 'patrocinaram' durante o período de fama. "A grana é dos outros. Foi bom, eles me ensinaram".

Em maio, ele chegou a levantar a possibilidade de ser candidato a deputado federal, o que acabou não se concretizando nas eleições. Posteriormente, o mendigo chegou até a lançar um estimulante sexual e o assunto repercutiu na mídia.

HISTÓRIA

A história envolvendo o morador de rua Givaldo Alves, que se relacionou com a esposa do personal trainer Eduardo Alves, dentro do carro do marido da mulher, ganhou o noticiário nacional, quando as imagens feitas por câmeras de segurança flagraram o momento em que o sem-teto era espancado pelo personal, que flagrou a companheira dele mantendo relações sexuais com o até então desconhecido.