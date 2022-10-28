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Sem fama

Mendigo Givaldo Alves volta a morar nas ruas; veja vídeo

Em um vídeo, que circula na internet, ele diz que não tem tido mais nenhum luxo. Nas imagens, Givaldo agradece aos empresários que o 'patrocinaram' durante o período de fama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 14:24

Givaldo Alves
Givaldo Alves voltou a morar nas ruas Crédito: Reprodução @Givaldoalves
Parece que a vida de fama e assédio de Givaldo Alves acabou. Após frequentar lugares luxuosos e ficar famoso nas redes sociais, o mendigo Givaldo Alves, que ficou conhecido após ser agredido por um personal trainer, voltou a morar nas ruas.
Em um vídeo, que circula na internet, ele diz que não tem tido mais nenhum luxo. Nas imagens, Givaldo agradece aos empresários que o 'patrocinaram' durante o período de fama. "A grana é dos outros. Foi bom, eles me ensinaram".
Em maio, ele chegou a levantar a possibilidade de ser candidato a deputado federal, o que acabou não se concretizando nas eleições. Posteriormente, o mendigo chegou até a lançar um estimulante sexual e o assunto repercutiu na mídia.

HISTÓRIA

A história envolvendo o morador de rua Givaldo Alves, que se relacionou com a esposa do personal trainer Eduardo Alves, dentro do carro do marido da mulher, ganhou o noticiário nacional, quando as imagens feitas por câmeras de segurança flagraram o momento em que o sem-teto era espancado pelo personal, que flagrou a companheira dele mantendo relações sexuais com o até então desconhecido.
O caso permaneceu nos holofotes nos dias seguintes com o personal depondo na polícia e ganhou várias versões, entre elas a possibilidade de estupro, alegada em um primeiro momento pelo marido. Esta acusação, entretanto, foi desmentida pelo sem-teto, que pela primeira vez deu a versão dele para o ocorrido. Em entrevista ao site Metrópoles, o morador de rua de 48 anos narrou os fatos da história que se passou na localidade de Planaltina, na região do Distrito Federal.

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