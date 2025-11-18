De Frente com Blogueirinha

Melody expõe 'brigas' com Anitta e anuncia parceria com cantora

Em entrevista ao De Frente com Blogueirinha desta segunda-feira (17), Melody comentou as alfinetadas públicas que trocava com Anitta

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:55

Melody comenta tretas com Anitta Crédito: Reprodução/Youtube/DiaTV

Melody, 18, revelou que as brigas e alfinetadas que trocava publicamente com Anitta eram fingimento. A cantora anunciou ainda uma música ao lado da "rival".

Em entrevista ao De Frente com Blogueirinha desta segunda-feira (17), Melody comentou as alfinetadas públicas que trocava com Anitta. "Para ser sincera, toda essa briguinha, a gente sempre fez na brincadeira. A gente sempre brincou muito. Quando ela queria mídia, ela puxava de lá. Quando eu queria mídia, eu puxava daqui".

"A gente não avisava. A gente não tinha esse contato nesse começo. A gente olhava uma pra outra e falava: 'Sei o que você está fazendo e vou fazer também", disse Melody.

Melody elogiou a cantora. "Acho ela uma diva e a gente tem uma relação muito boa".

Ela revelou ainda que gravou três novas músicas em parceria com Anitta e, em uma delas, chamada "Rapariga", elas brincam sobre os xingamentos em público. "De tanto a gente brigar de brincadeira, a gente falou: 'Vamos brigar na música? Vamos colocar ali o que todo mundo quer ouvir a gente falando uma pra outra'. E na música a gente se esculacha!".

Este vídeo pode te interessar