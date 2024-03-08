Quanto Melody fatura por mês e de onde vem sua fortuna?

Melody tem 16 anos e já esteve envolvida em muitas polêmicas Crédito: Reprodução/Instagram

Com 16 anos, Melody já criou polêmicas com declarações referentes a seus bens materiais e fortuna. A cantora afirmou que sua fortuna está na casa dos milhões e recebeu críticas pela declaração.

Recentemente, Melody exibiu a garagem de sua casa lotada de carros de luxo. "Minha garagem está ficando pequena", informou no Instagram. A jovem também tem um jatinho. A aeronave é personalizada com uma foto sua. Ela já exibiu a conquista em suas redes sociais.

Segundo informações do jornal O Globo, Melody recebe em torno de R$ 500 mil por mês. A famosa cobra R$ 15 mil para dar uma entrevista.