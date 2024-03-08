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Jatinho e mansão

Quanto Melody fatura por mês e de onde vem sua fortuna?

Com apenas 16 anos, Melody recebe em torno de R$ 500 mil por mês e cobra R$ 15 mil para dar uma entrevista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2024 às 11:48

Melody tem 16 anos e já esteve envolvida em muitas polêmicas
Melody tem 16 anos e já esteve envolvida em muitas polêmicas Crédito: Reprodução/Instagram
Com 16 anos, Melody já criou polêmicas com declarações referentes a seus bens materiais e fortuna. A cantora afirmou que sua fortuna está na casa dos milhões e recebeu críticas pela declaração.
Recentemente, Melody exibiu a garagem de sua casa lotada de carros de luxo. "Minha garagem está ficando pequena", informou no Instagram. A jovem também tem um jatinho. A aeronave é personalizada com uma foto sua. Ela já exibiu a conquista em suas redes sociais.
Segundo informações do jornal O Globo, Melody recebe em torno de R$ 500 mil por mês. A famosa cobra R$ 15 mil para dar uma entrevista.
A cantora atualmente reside em uma mansão avaliada em R$ 7 milhões. A casa, que é alugada pela família de Melody pelo valor de R$ 30 mil por mês, fica em Arujá, na Região Metropolitana de São Paulo

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